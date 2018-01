Wie schnell kommen die vier Freunde über die Brücke? Hilf ihnen mit Logik!

Wissen

Vier Freunde – nennen wir sie A, B, C und D – sind auf der Flucht vor einem Feuer, das sich rasend schnell ausbreitet. Wie sie um ihr Leben rennen, kommen die vier an eine tiefe Schlucht, über die nur eine baufällige, wacklige Hängebrücke führt.

Die Brücke ist in einem solch schlechten Zustand, dass maximal zwei Personen sie gleichzeitig betreten können. Zudem braucht man eine Taschenlampe – wer die Brücke ohne Lampe überqueren will, stürzt unweigerlich in den Abgrund. Zum Glück haben die vier Freunde eine Taschenlampe dabei.

Sie sind aber nicht alle gleich fit. Jeder benötigt unterschiedlich viel Zeit, um die Brücke zu überqueren:

A benötigt 1 Minute

benötigt B benötigt 2 Minuten

benötigt C benötigt 5 Minuten

benötigt D benötigt 10 Minuten

Wenn zwei der Freunde gleichzeitig über die Brücke gehen, dann tun sie das mit der Geschwindigkeit des langsameren von ihnen.

Wie viel Zeit brauchen die vier Freunde im Minimum, um alle sicher auf die andere Seite der Schlucht zu gelangen und dem Feuer zu entkommen?

Hinweis: Es geht in weniger als 19 Minuten.

Achtung, nach dieser Spoiler-Warnung folgt des Rätsels Lösung!

Bei der Lösung, die vielen vermutlich am schnellsten in den Sinn kommt, benötigen die vier Freunde 19 Minuten. Sie besteht darin, dass A, der für die Überquerung der Brücke nur eine Minute braucht, seine drei Freunde nacheinander über die Brücke begleitet und danach jeweils mit der Taschenlampe zurückkehrt.

Es gibt aber noch eine schnellere Möglichkeit: 17 Minuten ist die kürzeste Zeit, um alle vier Freunde wohlbehalten auf die andere Seite der Schlucht zu bringen.

Dies ist dann möglich, wenn die beiden langsamsten Freunde die Brücke gemeinsam überqueren – allerdings nicht als erste, denn jemand muss ja die Taschenlampe zurückbringen.

A und B überqueren die Brücke: 2 Min .

überqueren die Brücke: . B kehrt zurück : 2 Min., insgesamt 4 Min .

: 2 Min., insgesamt . C und D überqueren die Brücke: 10 Min., insgesamt 14 Min .

überqueren die Brücke: 10 Min., insgesamt . A kehrt zurück : 1 Min., insgesamt 15 Min .

: 1 Min., insgesamt . A und B überqueren die Brücke: 2 Min., insgesamt 17 Min.

