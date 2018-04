Der neuste Satellit der Nasa soll 20'000 Planeten entdecken 

Hischiers New Jersey Devils noch eine Niederlage vom Saisonende entfernt

Die New Jersey Devils sind nur noch eine Niederlage vom Saisonende entfernt. Sie verloren zuhause gegen die Tampa Bay Lightning mit 1:3 und liegen nun in der Serie mit dem selben Skore zurück. Die Devils mit dem Schweizer Nummer-1-Draft Nico Hischier erwischten den besseren Start und gingen in der 9. Minute durch Kyle Palmieri in Führung. Danach trafen aber nur noch Spieler des Teams aus Florida. Der Russe Nikita Kucherov war mit einem Assist und den Treffern zum 2:1 und 3:1 Tampas Mann der …