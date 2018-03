Wissen

Science-News

Psilocybin & Co.: Darum sind «Magic Mushrooms» halluzinogen



Bild: Shutterstock

Darum sind «Magic Mushrooms» halluzinogen

Das Neueste aus der Welt der Wissenschaft und Technik in Kurzform. Damit du weisst, wie der Roboter-Hase läuft.

Sie werden «Zauberpilze» oder «Magic Mushrooms» genannt: Pilze, die Wirkstoffe wie Psilocybin oder Psilocin enthalten und deshalb eine psychotrope Wirkung entfalten. Weltweit sind rund 180 Pilzarten bekannt, die Halluzinationen und sonstige Wahrnehmungsveränderungen auslösen können. Die meisten von ihnen sind miteinander nicht näher verwandt.

Warum aber haben diese Pilze ihre psychoaktiven Substanzen entwickelt? Um diese Frage zu beantworten, hat ein Team von Biologen unter der Leitung von Jason Slot von der Ohio State University mehrere psychoaktive Pilz-Arten mit nahen, aber nicht-psychotropen Verwandten verglichen. Dabei bemerkten die Forscher, dass die für die Psylocybin-Synthese zuständigen Gene sich kreuz und quer in verschiedenen Verwandtschaftslinien fanden. Unter den Pilzen habe ein Austausch von Genen, ein sogenannter «horizontaler Gentransfer» stattgefunden, vermuten die Wissenschaftler.

Damit sich diese Gene im Stammbaum der Pilze so weit verbreiten konnten, mussten sie ihnen einen Überlebensvorteil verschaffen, schreiben die Forscher im Fachblatt «Evolution Letters». Dieser Vorteil bestand nach Ansicht der Biologen in der Abwehr von Fressfeinden, namentlich von Insekten: «Wir vermuten, dass die Pilze die psychoaktiven Stoffe hervorgebracht haben, weil das das Risiko senkt, von Insekten aufgefressen zu werden», erklärt Slot.

Psilocin und Psilocybin bewirken dies nicht wie andere chemische Abwehrstoffe, indem sie giftig wären oder den Geschmack verderben würden. Die Substanzen beeinflussen den Haushalt der Botenstoffe im Hirn von Insekten.

Drogen Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die Veränderung der neuronalen Prozesse wirkt sich allerdings anders als beim Menschen aus, wie die Forscher am Beispiel von Fliegen herausfanden. Die psychotropen Substanzen bringen die Kerbtiere nicht in erster Linie zum Halluzinieren, sondern unterdrücken ihren Appetit. Oder wie es Slot zusammenfasst: «Sie [die Pilze] verändern die Abläufe im Gehirn der Insekten zu ihrem eigenen Vorteil.»

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Butzt es dir auch ständig eins? Das kannst du gegen die winterlichen Stromschläge tun

BILD: SHUTTERSTOCK

Du fasst eine Tür an, zack! Du berührst den Warentrenner im Supermarkt, zack! Du schüttelst eine Hand, zack! Ziemlich egal, was du in den letzten Tagen berührt hast, alles fitzt, alles verpasst dir diese fiesen kleinen Elektroschocks.

bild: shutterstock

Ist das Univsersum böse auf uns?

Möglich. Aber eigentlich sind die gehäuft auftauchenden Stromschläge keinem moralischen, sondern einem wissenschaftlichen Umstand zu verdanken:

Nicht nur die russische Kältepeitsche fegt uns dieser Tage erbarmungslos um die Ohren, sie geht auch noch einher mit extrem trockener Luft. Bei fehlender Feuchtigkeit können sich die positiven und negativen Ladungen aber nicht ausgleichen. Da herrscht dann eben diese elektrisierende Stimmung in der Luft, unsere Körper laden sich fröhlich damit auf, was uns dieses winterliche Fest an Stromstössen beschert.

Zusätzlich trocknet manch einem armen Menschen in diesen unwirtlichen Verhältnissen die Haut aus, was die Anfälligkeit für die Elektroschocks noch erhöht. Um diese Schläge noch ein bisschen intensiver zu gestalten, helfen synthetische Fasern, die durch Körperbewegungen elektrisch aufgeladen werden.

Sprich: Im Winter stehen wir ständig ein bisschen unter Strom. Trägt man Schuhe mit isolierenden Kunststoffsohlen, kann die Ladung nicht durch den Boden abfliessen; sie staut sich auf. Also wandeln wir derart aufgeladen herum, bis wir irgendwann ein stromleitendes Material berühren, Metall beispielsweise oder einen anders geladenen Menschen, und zack: ENTLADUNG. SCHOCK. AUA.

bild: shutterstock

Wie du die Stromschläge reduzieren kannst

Luftfeuchtigkeit im Zimmer erhöhen – mit Luftbefeuchtern oder Pflanzen . NICHT LÜFTEN, das sorgt für noch mehr Trockenheit in den Innenräumen.

oder . NICHT LÜFTEN, das sorgt für noch mehr Trockenheit in den Innenräumen. Es ist Zeit für viel Body Lotion – Creme dich ein !

! Trage Kleidung aus Naturfasern und Baumwolle – Finger weg vom synthetischen Zeug!

– Finger weg vom synthetischen Zeug! Ledersohlen können die Energie in den Boden ableiten, allerdings sind sie nicht gerade hilfreich gegen die Rutschgefahr im Schneetreiben ...

können die Energie in den Boden ableiten, allerdings sind sie nicht gerade hilfreich gegen die Rutschgefahr im Schneetreiben ... Berühre immer mal wieder geerdete Gegenstände wie zum Beispiel einen Heizkörper, um die elektrische Ladung in deinem Körper zu reduzieren.

wie zum Beispiel einen Heizkörper, um die elektrische Ladung in deinem Körper zu reduzieren. Willst du den Stromschlag beim Aussteigen aus dem Auto verhindern: Erst die Karosserie mit einer Hand oder mit einem metallenen Schlüssel berühren, bevor du einen Fuss auf den Boden setzt.

(rof)

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Tiefseemikroben könnten auf Saturnmond überleben

Bild: Nasa

So kalt es derzeit auch sein mag – auf Enceladus sind die Verhältnisse garantiert noch etwas frischer: Auf dem Saturnmond kann das Thermometer schnell mal auf unter minus 200 Grad Celsius fallen. Dennoch ist der Eismond derzeit der heisseste Anwärter auf den Ort in unserem Sonnensystem, an dem ausserhalb der Erde Leben möglich wäre.

Einige Kilometer unter der Eiskruste des Saturn-Trabanten existiert vermutlich ein bis zu 70 Kilometer tiefer Ozean aus flüssigem Wasser. Die Temperaturen und Drücke dort sind einigermassen moderat; vor allem aber sind dort alle wesentlichen Zutaten für Leben vorhanden: neben Wasser auch Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel.

In den Geysiren, die in der Südpolregion von Enceladus Wasserdampf und Eispartikel kilometerhoch ins All schiessen, sind zudem Moleküle wie Kohlendioxid (CO 2 ) Kohlenmonoxid (CO), Methan (CH 4 ), Ammoniak oder molekularer Wasserstoff (H 2 ) nachgewiesen.

Bild: EPA/NASA

Besonders Methan lässt Astrobiologen aufhorchen: Auf der Erde stammt der überwiegende Teil des Spurengases aus biologischen Prozessen – es entsteht bei Fäulnisprozessen unter Luftabschluss, aber mit Beteiligung von Mikroorganismen. Methan könnte also der chemische Fingerabdruck von Lebewesen sein.

Dass bestimmte Mikroorganismen unter den widrigen Umständen auf Enceladus überleben könnten, hat nun ein internationales Team um Simon Rittmann von der Universität Wien gezeigt. Die Forscher bildeten die Bedingungen auf dem Eismond so realistisch wie möglich nach und setzten ihnen dann irdische Mikroorganismen aus.

Methanothermococcus okinawensis, das in heissen irdischen hydrothermalen Schloten floriert, hielt seinen üblichen Stoffwechsel auch in diesem simulierten Enceladus-Ozean aufrecht. Der zu den Archaeen gehörende zellkernlose Einzeller gewann Energie durch die Bildung von Methan aus CO 2 und Wasserstoff.

Zudem schaffte es der winzige Überlebenskünstler, sich unter diesen Verhältnissen zu vermehren: «Methanogene Bakterien sind unter Enceladus-ähnlichen Bedingungen vermehrungsfähig», erklärt Rittmann. Ein Teil des in den Fontänen nachgewiesenen Methans könnte «prinzipiell biologischen Ursprungs» sein, schreiben die Forscher im Fachblatt «Nature Communications».

(dhr)

Eismonde in unserem Sonnensystem

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Beim Nasenaffen kommt es auf die Grösse an

Imposant – das ist ungefähr das Mindeste, was man über das Riechorgan eines Nasenaffen (Nasalis larvatus) sagen kann. Manche männlichen Exemplare dieser nur auf der indonesischen Insel Borneo beheimateten Spezies haben derart grosse Nasen, dass sie auf menschliche Beobachter wie eine Karikatur wirken.

Bild: Kyoto University / Matsuda Lab

Biologen der Universität von Kyoto in Japan haben nun die Nasen der Art und die Auswirkungen ihrer Grösse auf den Fortpflanzungserfolg ihrer Träger untersucht. Und siehe da: Bei den Nasenaffen, die zur Familie der Meerkatzenverwandten gehören, gilt klar das Prinzip «Size matters» – Männchen mit grösseren Nasen leben mit mehr Weibchen zusammen, wie die Forscher im Fachblatt «Science Advances» berichten.

Sowohl beim Wettbewerb unter männlichen Tieren als auch beim Werben um die Weibchen spiele die Grösse des birnenförmigen Riechorgans eine entscheidende Rolle. Sie sei ein deutliches Merkmal von Männlichkeit: Je grösser die Nase, desto stärker war der Affe, desto grösser waren seine Hoden und desto mehr Weibchen scharte er um sich. Entsprechend zeugten solche Affen auch mehr Nachkommen.

Aufgrund von akustischen Analysen kamen die Biologen zum Schluss, dass die Grösse der Nase unter anderem auch die Ruflaute der Männchen beeinflusste – Tiere mit grösseren Nasen verfügten über tiefere Stimmen, die wiederum anziehender auf Weibchen wirkten, wie Beobachtungen zeigten.

Tier Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die Bestände von Nasalis larvatus auf Borneo sind in den vergangenen Dekaden um beinahe die Hälfte zurückgegangen. Waldrodungen für die Produktion von Palmöl, aber auch die Bejagung haben den Primaten stark zugesetzt. Sie werden heute durch die Weltnaturschutzunion IUCN als stark gefährdet eingeschätzt.

Bedrohte Primaten

(dhr)

>> Weitere Kurznachrichten aus Wissenschaft und Technik gibt es HIER, HIER, HIER und HIER

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare