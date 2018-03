Dieser clevere Teenager räumt 125'000 Euro ab – hättest du es auch geschafft?

1. Frage, 50 Euro: Was bieten Friseure glücklicherweise nicht im Salon an?

3. Frage, 200 Euro: Was tut Holz, ohne dass daraus ein produktives Ergebnis resultiert?

4. Frage, 300 Euro: Was kann schon mal so beeinträchtigt sein, dass eine Psychotherapie ratsam wäre?

5. Frage, 500 Euro: Was hat in vielen Büros in einer DIN-A4-formatigen Ablage Platz?

Schultor

Rathausportal

Kirchentür