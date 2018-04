Wissen

Island nimmt nach zweijähriger Pause wieder die Jagd nach Finnwalen auf.



Bild: EPA/GREENPEACE

Nach 2 Jahren Pause jagt Island wieder Finnwale – 191 Tiere zur Tötung freigegeben

Island nimmt nach zweijähriger Pause wieder die Jagd nach Finnwalen auf. Die Firma Hvalur - das einzige isländische Unternehmen, das sich auf den Fang von Finnwalen spezialisiert hat - will nach eigenen Angaben vom Dienstag wieder in das Geschäft einsteigen.

Zuvor hatte die Walfang-Firma die Jagd ausgesetzt, weil Japan als Hauptabnehmer für Walfleisch die Importvorschriften verschärft hatte. Zudem hatte die Nachfrage nach Walfleisch nachgelassen.

Hvalur will auch mit Wissenschaftern zusammenarbeiten, um medizinische Produkte gegen Eisenmangel auf der Basis von Walfleisch zu entwickeln. In diesem Jahr sieht die Quotenregel den Fang von bis zu 161 der Meeressäuger vor. Zudem dürfen 30 weitere Finnwale getötet werden, da im vergangenen Jahr die Quote nicht genutzt wurde. Die Jagdsaison beginnt am 10. Juni.

Hvalur ist eines von zwei Walfang-Unternehmen in Island. Während der bislang letzten Jagdsaison im Jahr 2015 hatte das Unternehmen 155 Finnwale getötet.

Finnwale sind mit einer Länge von rund 20 Metern nach Blauwalen die zweitgrössten Lebewesen der Erde. Tierschützer kritisierten die Wiederaufnahme der Jagd. Sie verwiesen auf eine Umfrage in Island aus dem Jahr 2016, in der sich 42 Prozent gegen die Jagd auf Finnwale aussprachen. 35.4 Prozent waren dafür. (sda/afp)

