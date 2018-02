Neuseelands berühmtester Vogel ist wieder da – zuletzt wollte er einen Tierfilmer begatten

Für diese hässliche Knie-Attacke gegen den Kopf wird NHL-Star Burrows 10 Spiele gesperrt

Alexandre Burrows von den Ottawa Senators wird von der NHL für eine Tätlichkeit hart bestraft. Der kanadische Stürmer muss zehn Spiele aussetzen. Dazu darf er während der Sperre keinen Lohn beziehen. Dies kostet ihn 134'409 Dollar.

Burrows verlor am Dienstag beim 5:3-Heimsieg von Ottawa gegen die New Jersey Devils kurzzeitig die Fassung. Nach einem korrekten Check von Taylor Hall schlug er den am Boden liegenden Gegenspieler mehrmals mit dem Knie gegen den Kopf. (zap/sda/ap)