Wissenschaftler lösen Rätsel um das Geräusch des Fingerknackens

Wohin fliegt der Tesla im All? Forscher haben nachgerechnet

Ein altes Auto mit einer Puppe am Steuer zieht im Sonnensystem seit dieser Woche seine Bahn. Doch was ist seine Route?

Die Polizei von Westaustralien reagierte schnell. Es war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und Elon Musk hatte gerade ein Bild getwittert. Darauf zu sehen: Das rote Elektroauto, das der SpaceX-Chef gerade mit seiner neuen Schwerlastrakete «Falcon Heavy» ins All hatte schiessen lassen, am Steuer eine Puppe namens «Starman» in einem blütenweissen Astronautenanzug.

Und im Hintergrund die Erde. Australien, umgeben von viel Wasser.

Die Beamten begriffen, dass der Raketenstart nicht nur für Musk …