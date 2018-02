Zürich

Wurde in Herrliberg ZH ein Mann entführt? Die Polizei steht vor einem Rätsel



Bild: KEYSTONE

Ein Zeuge hat am Dienstagabend der Kantonspolizei Zürich eine angebliche Entführung in Herrliberg gemeldet. Unbekannte Täter sollen einen am Boden liegenden Mann geschlagen und mit einem Auto weggefahren haben.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung und intensiver Ermittlungen hat die Polizei bislang keine Hinweise auf die Täter sowie das mutmassliche Opfer. Ein Gewaltverbrechen schliesst sie aber nicht aus.

Personen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen in Bezug auf den silbergrauen bzw. hellfarbenen Personenwagen der Marke Audi Q7 mit Schweizer Kontrollschilder machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (aeg)

