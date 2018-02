Zürich

Blaulicht

Mann im Zürcher Langstrassen-Quartier niedergestochen – vom Täter fehlt jede Spur



screenshot google street view

Am Dienstag haben Passanten im Zürcher Kreis 4 einen schwerverletzten Mann gefunden. Laut der Stadtpolizei Zürich wurde er an der Tellstrasse 17 – kaum ansprechbar – entdeckt.

Mit Stichverletzungen wurde der 27-jährige in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo er sofort notoperiert werden musste. Wie es zu diesen Verletzungen gekommen war, ist zurzeit noch unklar.

Am Tatort ist die Spurensicherung an der Arbeit, mehrere Personen werden überprüft. Die Kapo Zürich hat den Fall übernommen.

Personen, die am Dienstagmorgen, 20. Februar 2018, zwischen 07.30 und 08.00 Uhr an der Tellstrasse zwischen der Militärstrasse und der Zwinglistrasse, Beobachtungen gemacht haben, die mit dem geschilderten Fall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, zu melden. (aeg)

