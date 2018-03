Zürich

Blaulicht

«Massives» Gas-Leck in Winterthur – Lage unter Kontrolle



«Massives» Gas-Leck in Winterthur – Lage unter Kontrolle

Bild: KEYSTONE

In Winterthur ist am Montag in der Nähe des Hauptbahnhofs bei Bauarbeiten eine Gasleitung angebohrt worden: Die Situation ist gemäss Stadtpolizei unter Kontrolle. Die Reparaturarbeiten sind im Gang, das Gebiet bleibt vorerst gesperrt.

Kurz nach 11 Uhr hat sich der Vorfall unter der Zufahrtsrampe zum Parkhaus an der Konradstrasse ereignet, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte. Es sei in der Folge in der Nähe des Hauptbahnhofs «massiv Gas» ausgeströmt.

Gasaustritt an der Konradstrasse/Rudolfstrasse: Die Situation ist unter Kontrolle. Der Bahnbetrieb ist nicht beeinträchtigt; Reparaturarbeiten an der Leitung sind im Gang; das Gebiet bleibt weiterhin gesperrt. — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) 5. März 2018

Die Winterthurer Stadtpolizei rief die Anwohner in einer ersten Mitteilung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und auf das Rauchen zu verzichten. Auf Twitter teilte sie kurz darauf mit, dass die Situation unter Kontrolle sei.

So sei auch der Bahnbetrieb nicht beeinträchtigt. Das Gebiet bleibt jedoch weiterhin gesperrt. Die Polizei rät, das Gebiet zu meiden oder zu umfahren. Im Einsatz stehen auch Feuerwehr, Sanität und Gaswerk. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Drei Verletzte bei Frontalkollision

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare