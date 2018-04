Zürich

Rauchwolke über Zürcher City wegen Brand in UBS-Gebäude

Im Dachstock einer UBS-Liegenschaft in der Zürcher Innenstadt ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern noch immer an. «Wir empfehlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das gilt auch für die Bahnhofstrasse», so Schutz und Rettung Zürich (SRZ) auf Twitter.

Eine unmittelbare Gefahr bestehe aber nicht. Sieben Personen seien vor Ort medizinisch beurteilt worden. Sie mussten jedoch nicht ins Spital.

Die Löscharbeiten an der Nüschelerstrasse in der Nähe des Paradeplatzes seien aufwändig, hiess es bei SRZ auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Zur Brandursache liegen noch keine Angaben vor. (sda)

