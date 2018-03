Bahnverkehr zwischen Flughafen und Oerlikon war gestört – Zug blockierte Strecke

Vincent Praplan – kein «Jahrhundert-Talent», aber bei weitem gut genug für die NHL

Vincent Praplan ist nicht der nächste Nico Hischier. Aber er kann eine NHL-Karriere wie Sven Andrighetto machen.

Vincent Praplan (23) hat in den letzten Wochen nicht wie ein künftiger NHL-Star gespielt. Nicht beim olympischen Turnier, wo er eine offensive Nullnummer war. Und auch nicht mehr beim EHC Kloten, wo er in den letzten 14 Spielen «nur» noch 7 Punkte produziert hat. Den wahren Vincent Praplan haben wir bei der letzten WM in Paris gesehen (8 Spiele/7 Punkte).

Der Zufall will es, dass er in der ersten Partie nach der Vertragsunterzeichnung bei den San José Sharks mit Kloten am letzten Samstag nicht …