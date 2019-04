Aargau

85-jährige Aargauerin ersteigert Nummernschild «AG 007»



Unterwegs wie der Geheimagent: 85-jährige Aargauerin ersteigert Nummernschild «AG 007»

Seit dem ersten Film im Jahre 1964 verfolgt die 85-jährige Ursula Huber James Bond leidenschaftlich. Nun gehört der Aargauerin das begehrte und einzigartige Nummernschild «AG 007».

Ursula Huber ist eine aussergewöhnliche Frau. Die 85-Jährige ist voller Lebensfreude und Energie, sie besitzt einen Aston Martin, und seit wenigen Tagen gehört ihr das begehrte und einzigartige Nummernschild «AG 007».

Das passt. Denn seit dem ersten James-Bond-Film im Jahre 1964 verfolgt sie James Bond leidenschaftlich; keinen einzigen Film hat sie bisher ausgelassen. Wobei aber für sie klar ist: «Kein anderer Darsteller konnte auch nur annähernd Sean Connery das Wasser reichen.» Und fast so sehr wie James Bond gefiel Ursula Huber Bonds Dienstwagen, der legendäre Aston Martin DB5.

«Ich überzeugte meinen Mann, dass dieses Auto unsere Ehe bereichern würde. Und so war es denn auch», erinnert sie sich und lächelt still vor sich hin.

Das Ehepaar Huber schaffte sich also um 1970 einen gut erhaltenen Aston Martin DB4 Vantage an. «Unsere erste Fahrt bleibt unvergesslich. Sie führte von Rupperswil nach Aarau, weiter über die Staffelegg, dann ostwärts via Bözberg nach Brugg und zurück nach Rupperswil. Wir waren in diesem Moment die glücklichsten Menschen der Welt», schwärmt Ursula Huber.

Tiefer sechsstelliger Betrag

Als ihr Mann vor einigen Jahren starb, brachte sie es nicht übers Herz, den Aston Martin zu verkaufen. Sie übergab ihn der Emil Frey Classics mit der Bitte, gut auf das Auto aufzupassen. So kam der Aston Martin nach Safenwil. Da blieb er jahrelang – und wäre er auch weiterhin geblieben, wenn die Geschichte nicht eine unerwartete Wendung genommen hätte.

Durch Zufall entdeckte der Sohn der Nachbarin, dass der Kanton das Kontrollschild «AG 007» zur Versteigerung ausgeschrieben hatte. Eher zum Scherz teilte er das Ursula Huber mit. «Ich wusste sofort, dass ich dieses Schild will. Koste es, was es wolle», erzählt sie. Tatsächlich erhielt sie den Zuschlag.

Wie viel hat sie für die begehrte Nummer bezahlt? «Das geht Sie nichts an», sagt Ursula Huber und lacht. Eine Nachfrage bei Johannes Michael Baer, dem Leiter des Strassenverkehrsamtes, bringt etwas mehr Klarheit. Zwar nennt auch er keine genaue Zahl; aber dass es sich um einen tiefen sechsstelligen Betrag handelt, den Ursula Huber bezahlt hat, will er nicht dementieren. Das sei aber kein Schweizer Rekord; im Wallis etwa habe ein Mann gar 150 000 Franken für das Kontrollschild «VS 1» bezahlt.

Der Landammann ist begeistert

Der Besitz des einzigartigen Kontrollschilds hat neue Energien bei der 85-Jährigen ausgelöst, hat sie geradezu elektrisiert, wie sie sagt. Sie hat das Schild eingepackt, bei Emil Frey Classics vorgesprochen und ihren Aston Martin zurückverlangt. Die Fachleute erhielten den Auftrag, den Sportwagen wieder fahrbereit zu machen. Denn Ursula Huber weiss genau, was sie will: Sie will wieder mit ihrem Aston Martin unterwegs sein, so wie damals James Bond; sie will über die Staffelegg brausen, so wie damals mit ihrem Mann.

Am Montagnachmittag holt sie ihren Aston Martin bei Emil Frey Classics in Safenwil für eine erste Probefahrt. Landammann Urs Hofmann wird persönlich dabei sein, wenn Ursula Huber, vorerst auf dem Gelände der Emil Frey AG, ihre Runden dreht. «Ich freue mich wie ein kleines Kind auf meine erste Ausfahrt», jubelt die Seniorin.

Nichts gegen die fröhliche Autolust der Ursula Huber. Man mag ihr auch gönnen, dass sie sich ein Nummernschild in dieser Preisklasse leisten kann. Aber muss denn Landammann Hofmann heute bei der ersten Probefahrt auch dabei sein? Ist der Anlass wichtig genug? «Ja», sagt Urs Hofmann, «es geht um die Symbolik. Ursula Huber zeigt uns eindrücklich, dass selbstbestimmtes Leben im Alter funktioniert.» Zudem animiere sie hoffentlich viele Aargauerinnen und Aargauer, ebenfalls in besondere Nummernschilder zu investieren.

