Abstimmung Kanton Basel-Landschaft: Alle kantonalen und nationalen Resultate

Die Justiz-Initiative fordert, dass Bundesrichterinnen und -richter neu nicht mehr vom Parlament gewählt werden, sondern per Losentscheid ihr Amt erhalten sollen. Dies soll zu mehr Unabhängigkeit der Justiz führen, sagen die Initianten. (leo)

Der Pflegeverband hat diese Initiative lanciert, um die Pflegefachkräfte in der Schweiz zu entlasten. Mit verschiedenen Massnahmen wie besseren Anstellungsbedingungen und mehr Ausbildungsplätzen soll der Pflegenotstand beseitigt werden.

Covid-Gesetz-Abstimmung: Diese Änderung kommt an die Urne

Covid-Gesetz-Abstimmung: Diese Änderung kommt an die Urne

Auf nationaler Ebene wird am 28. November in der Schweiz über drei Vorlagen befunden. Zum einen haben Gegner der Corona-Politik das Referendum gegen das Covid-Gesetz ergriffen, Pflegende mit der Pflegeinitiative bessere Arbeitsbedingungen und die Justiz-Initiative soll das Auswahlverfahren von Bundesrichterinnen und -richter ändern.

Das Covid-Gesetz, die Justiz- sowie die Pflegeinitiative stehen auf nationaler Ebene auf dem Programm für den Abstimmungssonntag. Im Kanton Basel-Landschaft geht es jedoch weiter auch um die Integration von Ausländerinnen und Ausländer in die Gesellschaft. Weitere Informationen dazu und kantonale Ergebnisse findest du weiter unten. Die spannendsten kantonalen Vorlagen findest du hier.

So nachhaltig ist jedes Land der Welt (Spoiler: Es ist kompliziert)

Am Abstimmungssonntag dreht sich auf kantonaler Ebene im Baselbiet alles um die Integration. Der Kanton beantragt für die nächsten zwei Jahre weitere Gelder für das Integrationsprogramm, die SVP hat dagegen das Referendum ergriffen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Weil man nie genug Fernseher haben kann: Der Black Friday in 11 verstörenden Szenen

Alle Abstimmungsresultate im Überblick: So steht es ums Covid-Gesetz und die Initiativen

Am 28. November 2021 stimmt die Schweiz nochmals ab. Die letzte Volksabstimmung in diesem Jahr beinhaltet ein erneutes Referendum gegen das Covid-Gesetz, sowie die Justiz- und die Pflegeinitiative. Alle Abstimmungsresultate, Prognosen und Kurzzusammenfassungen findest du hier.

Erst im Juni stimmte das Schweizer Stimmvolk über das Covid-Gesetz ab und hiess dieses gut, nun haben Gegner erneut ein Referendum dagegen ergriffen. Zudem soll die Pflegeinitiative den Pflegeberuf attraktiver machen und die Justiz-Initiative will das Verfahren ändern, mit dem die Bundesrichter bestimmt werden. So weit das nationale Programm zur Abstimmung am 28. November. Die Resultate, Umfrage-Ergebnisse und weitere Informationen zu den jeweiligen Vorlagen findest du hier: