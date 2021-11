Abstimmung Kanton Obwalden: Alle kantonalen und nationalen Resultate

Auf nationaler Ebene wird am 28. November in der Schweiz über drei Vorlagen befunden. Zum einen haben Gegner der Corona-Politik das Referendum gegen das Covid-Gesetz ergriffen, Pflegende mit der Pflegeinitiative bessere Arbeitsbedingungen und die Justiz-Initiative soll das Auswahlverfahren von Bundesrichterinnen und -richter ändern.

Darum gehts: Die nationalen Bestimmungen zur Corona-Epidemie erfordern in vielen Kantonen weitere Anpassungen an den geltenden Gesundheitsgesetzen. So auch im Kanton Obwalden. Dieser wollte sich dem Bundesgesetz anpassen, um Widersprüche zu vermeiden. Im Kern geht es darum, dass der Kanton die nötige Infrastruktur für Impfungen gegen das Coronavirus zur Verfügung stellt. Dagegen wurde das Referendum ergriffen.

Covid-Gesetz-Abstimmung: Diese Änderung kommt an die Urne

Im Internet kursieren viele Unwahrheiten zur Covid-Gesetz-Abstimmung im November 2021. Wir zeigen auf, worüber das Volk wirklich entscheidet.

Am 28. November 2021 stimmt die Schweiz über eine Änderung des Covid-19-Gesetzes ab. Im Vorfeld der Abstimmung kursieren Behauptungen, was alles bei einem «Ja» oder «Nein» passieren wird. Nicht alle davon stimmen, wie ein genauer Blick ins Gesetz zeigt. Wir wollen in diesem Artikel einen Faktencheck machen: Was stimmt wirklich?