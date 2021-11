Abstimmung Kanton Uri: Alle kantonalen und nationalen Resultate

Uri stimmt! In der kantonalen Volksabstimmung vom 28. November 2021 befindet der Kanton über die drei nationalen, aber auch über eine kantonale Vorlage. Auf kantonaler Ebene muss das Stimmvolk über einen Baukredit für den Ersatzneubau eines Werkhof-Betriebes befinden.

National interessieren besonders das Referendum gegen das Covid-Gesetz und die Pflegeinitiative. Doch auch in den Kantonen finden spannende Abstimmungen statt. In Uri geht es um einen Baukredit. Alle Informationen zur Vorlage und die Ergebnisse aus dem Kanton findest du hier:



Uri: Baukredit für den Ersatzneubau des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen

Darum gehts: Der Strassenunterhalt im Kanton Uri soll einen neuen, modernisierten Werkhof erhalten. Die im Moment genutzten Gebäude wurden teilweise in den 50er-Jahren gebaut und «sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt», wie der Kanton Uri in einer Mitteilung schreibt. Dafür ist ein Kredit von 10,9 Millionen Franken vorgesehen.

Uri: Die Resultate der nationalen Vorlagen

Auf nationaler Ebene wird am 28. November in der Schweiz über drei Vorlagen befunden. Zum einen haben Gegner der Corona-Politik das Referendum gegen das Covid-Gesetz ergriffen, Pflegende mit der Pflegeinitiative bessere Arbeitsbedingungen und die Justiz-Initiative soll das Auswahlverfahren von Bundesrichterinnen und -richter ändern.

Covid-Gesetz:

Es ist das zweite Referendum gegen das Covid-Gesetz, über das das Schweizer Stimmvolk bestimmt. Im Juni wurde ein erstes abgelehnt. Im November steht neu das Covid-Zertifikat im Zentrum.

Die Vorlage im Detail: 136 Werbung Covid-Gesetz-Abstimmung: Diese Änderung kommt an die Urne von Petar Marjanović

Pflegeinitiative:

Der Pflegeverband hat diese Initiative lanciert, um die Pflegefachkräfte in der Schweiz zu entlasten. Mit verschiedenen Massnahmen wie besseren Anstellungsbedingungen und mehr Ausbildungsplätzen soll der Pflegenotstand beseitigt werden.

Die Vorlage im Detail: 1 Werbung Die wichtigsten 6 Punkte zur Pflegeinitiative von Vanessa Hann

Justiz-Initiative:

Die Justiz-Initiative fordert, dass Bundesrichterinnen und -richter neu nicht mehr vom Parlament gewählt werden, sondern per Losentscheid ihr Amt erhalten sollen. Dies soll zu mehr Unabhängigkeit der Justiz führen, sagen die Initianten. (leo)