Die Resultate der Wahlen in der Stadt Zürich 2022

Während die Schweiz über vier nationale Vorlagen zum Mediengesetz, der Stempelabgabe, einem Tierversuchsverbot und einem Tabakwerbeverbot befinden muss, wählt die Stadt Zürich ein neues Parlament und eine neue Regierung. Alles Wissenswerte dazu findest du hier.

Am 13. Februar 2022 finden in der Stadt Zürich Erneuerungswahlen zum Gemeinderat, Stadtrat und Stadtpräsidium statt. Einen Kurzüberblick über alle Kandidierenden und die Resultate vom Abstimmungssonntag findest du hier:

Zürich: Wahlen Stadtrat

Der Stadtrat ist die Zürcher Regierung, also die Exekutive. Er besteht aus acht Departementsvorsteher und einer Präsidentin oder einem Präsidenten. Die Departemente sind: Finanzen, Sicherheit, Gesundheit und Umwelt, Tiefbau und Entsorgung, Hochbau, Industrielle Betriebe, Schule und Sport sowie das Sozialdepartement. Das sind die Kandidaten:

André Odermatt (bisher, SP)

Andrea Hazan (Freie Liste)

Andreas Hauri (bisher, GLP)

Corine Mauch (bisher, SP)

Daniel Leupi (bisher, Grüne)

Dario Miglioretto (Freie Radikale)

Dominik Waser (Grüne)

Eugene Filimon (Parteilos)

Filippo Leutenegger (bisher, FDP)

Josef Widler (Die Mitte)

Josua Dietrich (Freie Liste)

Karin Rykart Sutter (bisher, Grüne)

Lukas Imfeld (Freie Liste)

Michael Bartelt (Freie Liste)

Michael Baumer (bisher, FDP)

Peter Vetsch (Parteilos)

Prisca Stähelin Bartelt (Freie Liste)

Raphael Golta (bisher, SP)

Roger Föhn (EVP)

Roland Scheck (SVP)

Serap Kahriman (JGLP)

Simone Brander (SP)

Sonja Rueff-Frenkel (FDP)

Stephan Iten (SVP)

Walter Angst (AL)



Richard Wolff tritt als einziger bisheriger Kandidat nicht mehr an. Es wird also mindestens ein Sitz für eine Neubesetzung frei im Stadtrat. Auffallend viele der Bewerbungen für die Zürcher Exekutive stammen von der «Freien Liste». Diese setzt sich aus Corona-Massnahmen-Kritikern zusammen.

Zürich: Wahlen Gemeinderat

Der Zürcher Gemeinderat ist das eigentliche Parlament der Stadt Zürich, also die Legislative. Hier findet die Budgetplanung statt und es werden Gesetze erlassen. Der Gemeinderat besteht aus 125 Sitzen. In der laufenden Legislatur sieht die Sitzverteilung wie folgt aus:

SP mit 43 Sitzen

FDP mit 21 Sitzen

SVP mit 17 Sitzen

Grüne mit 16 Sitzen

GLP mit 14 Sitzen

Alternative Liste mit 10 Sitzen

EVP mit 4 Sitzen

Die Sitze werden im Proporzverfahren aus neun Wahlkreisen verteilt. Die Amtsdauer ist auf vier Jahre festgesetzt, danach müssen sich alle Mitglieder einer Neuwahl stellen. Die komplette Liste für deinen Wahlkreis findest du hier.

Zürich: Wahl Stadtpräsidium

Corine Mauch ist seit 2009 die Stadtpräsidentin von Zürich. Auch sie muss sich alle vier Jahre einer Neuwahl stellen. Das sind die Kandidaten 2022:

Corine Mauch (bisher)

Partei: SP

Beruf: Agronomin, Stadtpräsidentin

Jahrgang: 1960



Partei: Freie Radikale

Beruf: Kurzarbeiter

Jahrgang: 1962



Partei: Parteilos

Beruf: Unternehmensberater

Jahrgang: 1982



Partei: Freie Liste

Beruf: Leiter Technik

Jahrgang: 1986



Die kantonalen Resultate zur nationalen Abstimmung findest du am 13. Februar ab Mittag hier:

Kanton Zürich: Die Resultate der nationalen Vorlagen

Auf nationaler Ebene stimmt die Schweiz am 13. Februar gleich über vier Vorlagen ab. Einerseits wurden Referenden gegen das Gesetz über die Stempelabgabe und zum neuen Mediengesetz ergriffen. Weiter stehen zwei Initiativen auf dem Programm: eine zum Tierversuchsverbot und eine zum Tabakwerbeverbot.

Stempelsteuer:

Parlament und Bundesrat wollen die Emissionsabgabe auf Eigenkapital – also einen Teil der Stempelsteuer – abschaffen. Dabei würden Steuerausfälle von 250 Millionen Franken entstehen. Profitieren würden davon Unternehmen.

Mediengesetz:

Das neue Mediengesetz sieht einen Ausbau der Förderung für TV-, Radio- und Zeitungsanbieter vor. Neu sollen auch Online-Medien von einer staatlichen Förderung profitieren können.

Tierversuchsverbot:

Diese Initiative will, dass alle Tierversuche in der Schweiz eingestellt werden. Zudem dürften laut des Initiativtextes auch keine Produkte mehr importiert werden, die an Tieren getestet wurden.

Tabakwerbeverbot:

Die Initiative über das Tabakwerbeverbot will Tabakwerbung überall dort verbieten, wo sie Kinder und Jugendliche erreichen könnte. Dazu gehört Werbung in Kinos oder auf Plakaten im öffentlichen Raum.

