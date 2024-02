Bild: shutterstock/keystone/watson

Kantonale Abstimmung in Bern: Darum geht es bei der Verfassungsänderung

Am 3. März 2024 finden im Kanton Bern Abstimmungen statt. Worum es bei den kantonalen Vorlagen geht, erfährst du hier.

Mehr «Abstimmungen 2024»

Kanton Bern: Dringliche Gesetzgebungen

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass kantonale Behörden auch kurzfristig Gesetze beschliessen können müssen. Bild: keystone

Darum geht's: Der Kanton Bern will die Möglichkeit schaffen, dass in Zukunft dringliche Gesetzgebungen verabschiedet werden können. Im Notfall könnte das Parlament so mit einer Zwei-Drittels-Mehrheit Gesetze direkt beschliessen. Viele Kantone verfügen bereits über dieses Instrument und die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig dieses sei. Sowohl der Grosse Rat als auch der Regierungsrat empfehlen die Verfassungsänderung zur Annahme.

Resultate

Erscheinen hier am Sonntag ab 12 Uhr live.