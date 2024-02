Bild: shutterstock/keystone/watson

Abstimmung in Luzern: 40 Millionen für die Sanierung des Ausbildungszentrums Sempach

Am 3. März 2024 finden im Kanton Luzern Abstimmungen statt. Worum es bei der kantonalen Vorlage geht, erfährst du hier.

Kanton Luzern:

Ausbildungszentrum Sempach

So soll das neue Ausbildungszentrum in Sempach aussehen. Bild: zvg

Darum geht's: In Luzern wird über einen Sonderkredit für den Neubau und die Sanierung des Ausbildungszentrums in Sempach abgestimmt. Das Zentrum dient der Ausbildung von Zivilschützern und wurde 1971 erbaut. Nun bedarf es einer grösseren Sanierung und soll in ein Kompetenzzentrum für den Bevölkerungsschutz ausgebaut werden. Das Projekt soll 37,8 Millionen Franken kosten.

