Uferweg, Flughafenpisten und Polizeikosten: Heisser Abstimmungskampf im Kanton Zürich

Am 3. März 2024 finden im Kanton Zürich gleich mehrere kantonale Abstimmungen statt. Worum es bei den kantonalen Vorlagen geht, erfährst du hier.

Kanton Zürich: Uferweg

Der Uferweg von Wädenswil nach Richterswil: Die Volksinitiative will, dass ein Rundgang um den ganzen Zürichsee ermöglicht wird. Bild: keystone

Darum geht’s: Die Volksinitiative «Für öffentliche Uferwege mit ökologischer Aufwertung» will die See- und Flussufer für die Bevölkerung einfacher zugänglich machen und aufwerten. Zudem soll für den Zürichsee ein durchgehender Uferweg um den ganzen See gebaut werden, was diverse private Grundstücke direkt betreffen würde.

Kanton Zürich: Pistenverlängerungen Flughafen Zürich

Der Flughafen Zürich möchte eine Pistenverlängerung beim Bund beantragen. Bild: KEYSTONE

Darum geht’s: Am Flughafen Zürich sollen die Pisten 28 und 32 verlängert werden. Damit sollen die Sicherheitsmargen erhöht und die Abläufe optimiert werden. Der Kantonsrat hat das Gesuch, das die Flughafen Zürich AG an den Bund einreicht hat, genehmigt, jedoch wurde das Referendum ergriffen. Deshalb stimmt die Zürcher Stimmbevölkerung am 3. März 2024 darüber ab.

Kanton Zürich: «Anti-Chaoten-Initiative»

Darum geht’s: Diese Volksinitiative will, dass die Kosten für die Polizeieinsätze und der entstandene Sachschaden auf die Veranstalter und Teilnehmenden der jeweiligen Demonstrationen, Kundgebungen und Hausbesetzungen abgewälzt werden. Zudem sollen solche Veranstaltungen grundsätzlich der Bewilligungspflicht unterliegen.

Der Kantonsrat hat mit einem Gegenvorschlag auf dieses Begehren geantwortet. Im Gegenvorschlag wird festgehalten, dass «vorsätzlich handelnde Verursachende die Kosten für ausserordentliche Polizeieinsätze» tragen müssen und nicht per se die Veranstalter. Weiter überlässt der Gegenvorschlag eine allfällige Bewilligungspflicht den Gemeinden.

Kanton Zürich: Änderung Kantonsverfassung

Darum geht’s: Der Kanton Zürich hat Änderungen bezüglich der Wahl der obersten Gerichte beschlossen. So dürfen neu nur noch Personen in diese Positionen gewählt werden, die ein juristisches Studium abgeschlossen haben. Weiter beinhaltet dieses Paket Anpassungen zur Amtsdauer und neu sind Ausnahmen von der Wohnsitzpflicht vorgesehen. Die Details findest du hier.

