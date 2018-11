Architektur

Erstes Unterwasser-Restaurant von Europa – die Bilder sind spektakulär



0,003 Meilen unter dem Meer – das ist das erste Unterwasser-Restaurant von Europa

Am südlichsten Punkt von Norwegens Küstenlinie, beim Dorf Baly, steht ein aussergewöhnliches Projekt vor der Vollendung. Von weitem betrachtet, sieht es wie ein halbversunkener Monolith im Meer aus.

Es wird das erste Unterwasser-Restaurant von Europa. Dreimal darfst du raten, wie es heissen wird:

Laut Snohetta, dem verantwortlichen Architektur-Büro, hat dieser Name eine doppelte Bedeutung. Auf Norwegisch bedeutet «under»: Wunder. Die zweite Bedeutung könnt ihr euch selbst denken.

Nebst seiner Funktion als Restaurant soll das Gebäude auch als Zentrum für die Erforschung von maritimem Leben dienen. Ein Forschungsteam um den Meeresbiologen Trond Rafoss findet Unterschlupf im Gebäude.

Auf einer Fläche von 600 Quadratmetern soll es Platz für 100 Gäste geben. Verteilt über drei Stöcke kann man das Treiben der Natur durch bis zu elf Meter breite Fenster bestaunen. Der Speisesaal befindet sich fünf Meter unter dem Meeresspiegel.

Damit sich die Natur an den Eingriff gewöhnen kann, wurde die Oberfläche so konstruiert, dass sich möglichst schnell Muscheln darauf einleben können.

Die 2500 Tonnen schwere Struktur wurde an Land gebaut und im Sommer an die vorgedachte Stelle transportiert. In einem nächsten Schritt soll jetzt die Inneneinrichtung installiert werden.

Die Struktur wurde an 18 Stellen im Boden verankert. In einem Interview mit CNN sagte einer der leitenden Architekten, dass es eine sehr schwierige Operation gewesen sei, da mit extremer Präzision gearbeitet werden musste.

Snohetta, ein norwegisch-amerikanisches Architektur-Büro, ist bekannt für seine auffälligen Gebäude. Sie planten unter anderem die Bibliotheca Alexandrina in Ägypten, das Osloer Opernhaus und die Renovation des Times Square in New York.

Auf der Webseite des Restaurants sind ab April noch Tische verfügbar. Was der Spass aber kosten soll, ist nicht bekannt. (jaw)

