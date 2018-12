Schweiz

Bern

Vermisster 13-jähriger Berner nach fünf Tagen aufgetaucht



Der 13-Jährige, der seit dem 23. Dezember in Aegerten BE vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Gestützt auf den Zeugenaufruf gingen zahlreiche Meldungen ein. Schliesslich konnte der Aufenthaltsort des Vermissten ausfindig gemacht werden, teilt die Kantonspolizei Bern am Freitag mit. Er ist gemäss aktuellen Erkenntnissen unverletzt und wurde in betreute Obhut gegeben.

Zur Zeit gebe es keine Hinweise, dass das Verschwinden in Zusammenhang mit einem Delikt stehe. Aufgefunden wurde der junge Mann in Deutschland von einem Polizeidienst, teilte die Kantonspolizei Bern gegenüber watson mit.

Abklärungen zu den Umständen des Verschwindens des Jugendlichen wurden aufgenommen. Aus Rücksicht auf Betroffene und insbesondere mit Blick darauf, dass eine jugendliche Person involviert ist, werden keine weiteren Angaben gemacht, heisst es in der Mitteilung.

Gemäss polizeilichen Abklärungen war der Vermisste am Sonntagabend in Aegerten zu Fuss unterwegs. Zudem liegen Hinweise vor, wonach sich der Jugendliche am Sonntagabend noch beim Bahnhof in Brügg aufgehalten haben könnte.

Nachdem die Kantonspolizei Bern kurz nach 22.00 Uhr über das Verschwinden des Jungen informiert worden war, leitete sie umgehend erste Abklärungen ein. Am Freitag konnte der 13-Jährige wohlbehalten gefunden werden. (whr/meg)

