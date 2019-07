Blaulicht

Schiff rammt Mittlere Brücke in Basel ++ Rettungskräfte im Einsatz

Ein Frachtschiff hat am Donnerstagabend die Mittlere Brücke in Basel gerammt. Das Schiff wird zurzeit gesichert.

Auf dem Rhein in Basel ist es um 18.30 Uhr zu einem Schiffsunfall gekommen: Ein Frachtschiff schrammte erst an der Mittleren Brücke entlang und anschliessend an der Johanniterbrücke.

Wollte gerade mit der Fähre ins Kleinbasel, aber mussste die Fähre wieder verlassen. Der Frachter rammte gleich zwei Brücken. Fährimaa bliebt ruhig, schickte uns aber bestimmt ans Ufer zurück. pic.twitter.com/lERgyoQzGi — Daniel Seiler (@seiler_daniel) July 18, 2019

Der flussabwärts fahrende Frachtschiff hatte Container an Bord, war allerdings nicht voll beladen, wie ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schilderte. Das Schiff habe zunächst mit dem Bug einen Pfeiler der Mittleren Brücke berührt, sei dann aber unter der Brücke durchgefahren, schilderte der Augenzeuge.

Danach touchierte das Schiff mit dem Heck einen Pfeiler der Johanniterbrücke, sagte der Augenzeuge weiter. Am Kleinbasler Rheinufer habe das nahe am Ufer fahrende Schiff Schwimmerinnen und Schwimmer erschreckt.

Das Unfallschiff wurde inzwischen gesichert und steht nun am Ufer unterhalb der Dreirosenbrücke. Es soll praktisch führungslos im Rhein getrieben haben. Ob Personen zu Schaden gekommen sind, ist noch nicht klar. Das Rheinbord war nach Feierabend stark bevölkert. Einsatzkräfte sind vor Ort.

(tam/sda/bz)

