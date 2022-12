Geiselnahme in Dresdner Kaufhaus – Grosseinsatz der Polizei

In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Die Polizei ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, das Zentrum zu meiden.

In der Dresdner Innenstadt läuft zur Stunde ein Grosseinsatz der Polizei. Wie ein Sprecher der Polizei t-online sagte, gebe es den Verdacht einer Geiselnahme in der Altmarktgalerie, etwa zwei Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Das Gebäude sei evakuiert worden. Auf Bildern war zu sehen, wie Kräfte des Spezialeinsatzkommandos das Einkaufszentrum betraten.



Auch der Striezelmarkt, einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte Deutschlands, blieb den Angaben zufolge geschlossen. Derzeit ist die Lage unübersichtlich. Die Polizei rief Bürgerinnen und Bürger auf, den Innenstadtbereich zu meiden. Der Verkehr wurde umgeleitet.



Mann drang bei Radiosender ein

Die «Bild» hatte zunächst berichtet, ein 40-jähriger Mann habe vermutlich eine Frau getötet. Dies bestätigte der Sprecher der Polizei im Gespräch mit t-online nicht.



Radio Dresden meldete, es habe einen bewaffneten Überfall im Ammonhof gegeben. Demnach sei eine Person mit einer Schusswaffe in das Gebäude, in dem der Radiosender seinen Sitz hat, eingedrungen und habe Schüsse abgegeben. Der Senderchef von Radio Dresden, Tino Utassy, sagte der «Bild»: «Zum Glück konnten sich alle Mitarbeiter in Sicherheit bringen.»



Demnach flüchtete der Verdächtige von Ammonhof in die knapp zwei Kilometer entfernte Altmarktgalerie und verschanzte sich in einem Drogeriemarkt. Berichte über eine angebliche Festnahme des Verdächtigen bestätigte der Polizeisprecher t-online zunächst nicht.



Tote Frau in Dresden-Prohlis gefunden

Die Polizei hat inzwischen in Dresden-Prohlis in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei am Samstag mit. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Update folgt ...



(t-online/sda/dpa)