Mathias Flückiger an der Cross-Country-Weltmeisterschaft 2021 in Val di Sole. bild: egopromotion

Der Radgeber

Technik-Tipps vom Profi – heute: Anliegerkurven richtig fahren

Mathias Flückiger, Olympia-Zweiter und Vizeweltmeister, erklärt euch hier, wie ihr Anliegerkurven richtig fährt.

Michael Jud / Team ÖKK Folgen

Bei Anliegerkurven tendieren viele Fahrerinnen und Fahrer dazu, die Kurven abzukürzen. Dies im Irrglauben, dass der kürzere Weg dann auch der schnellere ist.

Contentpartnerschaft mit ÖKK Contentpartnerschaft mit ÖKK , bei der es ums Velofahren allgemein, Gesundheitsthemen, Streckentipps der Profis von Swiss Cycling und Ausflugsziele für Familien geht. Der Autor , Michael Jud, ist bei ÖKK für redaktionelle Themen verantwortlich. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.



Kraftübungen, speziell für Velofahrer entwickelt, finden sich Dieser Blog ist eine, bei der es ums Velofahren allgemein, Gesundheitsthemen, Streckentipps der Profis von Swiss Cycling und Ausflugsziele für Familien geht., ist bei ÖKK für redaktionelle Themen verantwortlich. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.Kraftübungen, speziell für Velofahrer entwickelt, finden sich hier.

Anlieger-Kurven richtig fahren mit Mathias Flückiger Video: watson

Die Kurve ausreizen

Deswegen empfiehlt Mathias, Anfang Kurve grosszügig auszuholen und so möglichst viel Schwung mit in die Kurve zu nehmen. Nach dem Scheitelpunkt, gegen Kurvenausgang, sticht man mit dem Bike Richtung Tal, um so nochmal zusätzlichen Schwung zu generieren.

Beinarbeit

Zusätzlichen Schwung lässt sich durch gekonnte Beinarbeit generieren. Nicht etwa in dem man in die Knie geht, sondern in dem man die Beine in der Kurve möglichst stabil hält oder gegen Kurvenausgang durch Anpressen einen kleinen Geschwindigkeitsschub generieren kann.

Alternative Linienführung

Nicht ganz regelkonform, aber dafür umso spassiger. Seht selbst im Video.

Das sind die wichtigsten Punkte, um Anliegerkurven möglichst effizient und schnell zu fahren. Wie fährst du Anliegerkurven? Schreib es in die Kommentare!