Portwein, Sherry, Grappa – die wundersame Welt der Brand und Likörweine

Sherry

Jeder Sherry wird aus der Palomino-Traube hergestellt. Am Anfang wird jeder Sherry trocken ausgebaut (keine Restsüsse). Nach der Fermentation wird dem Wein Branntwein zugesetzt. Der Wein wird so von ca. 11 bis 13,5% Alkoholvolumen auf 15,5% aufgespritet. Danach reift der Sherry in in zu ca. vier Fünfteln gefüllten (meist 600-Liter-)Fässern an der Luft. Dies führt dazu, dass sich auf dem jungen Wein eine Florhefe (schaumartige Hefeschicht) bildet, die den Wein vor Oxidation schützt und den Zucker des Weines am Ende fast vollständig vergärt. Diesen Ausbau nennt man reduktive Reifung und wird für Fino, Manzanilla und Amontillado Sherry eingesetzt. Die Oloroso-Sherrys reifen hingegen oxidativ, also ohne Florhefe und werden auf etwa 17% Alkohol aufgespritet, um die Florhefe abzutöten. Diese Art Sherry hat mehr Alkohol, weist aber auch komplexere Aromen auf. Der Kellermeister bestimmt, ob ein Wein zum Fino oder Oloroso wird. Alle Sherry-Weine durchlaufen ein einzigartiges, meiner Meinung nach total gestörtes Reifesystem, das sogenannte Solera-System. Dabei handelt es sich um ein dynamisches System aus dutzenden Fässern, bei dem die Weine aus verschiedenen Phasen des Reifeprozesses miteinander vermischt werden. Das bedeutet auch, dass Sherry-Weine nicht jahrgangsdatiert sind, sondern aus einer Kombination von vielen verschiedenen Jahrgängen stammen.