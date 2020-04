Blogs

Die 9 besten Weinfilme aller Zeiten



Bild: Screenshot Youtube

Dass uns der Stoff zum Reinziehen ausgeht, behauptet niemand. Ich rede von Netflix und Co. The sky is the limit wenn es um die Anzahl Filme und Shows geht. Und wenn's sein muss, dann schauen wir halt Game of Thrones nochmals. Bis dieser Lockdown vorüber ist, wirst du immer zu Material kommen.

Wer ein wenig Abwechslung von «the walking dead», «breaking bad» und «ozark» benötigt, ist hier an der genau richtigen Stelle. Erstens, weil es Filme sind und zweitens, weil es *SCHOCK* um Weinfilme geht. Und nämlich die Allerbesten und Berühmtesten.

Also, macht es euch bequem und zieht euch die nächsten paar dutzend Trailer rein. Hoffe, jede und jeder findet was! Viel Spass!

Uncorked

Sein Traum ist es, Sommerlier zu werden. Sein Vater hat aber andere Pläne für ihn. Es geht um Familie, Träume und harte Disziplin. Und speichelanregender Grill-Food.

Dieser Film lebt von den guten Charakteren und einem genialen Hip-Hop Trailer. Die Story ist unterhaltsam, aber wer Tiefgründigkeit sucht, ist hier fehl am Platz.

Somm

Somm ist ein Dokumentarfilm der haargenau aufzeigt, was es braucht, um einen Master Sommelier (Master of Wine) zu werden. In der ganzen Welt gibt es nur 300 davon, wieso, erfährt ihr in diesem spannendem Streifen.

Für alle, die sich überlegen, Master Sommelier zu werden. Überlegt nochmals. Es wird die Investition eures Lebens.

Sideways

«Genug Merlot!» Mit diesen 2 Wörtern zerstörte dieser Film für ein ganzes Jahrzehnt den Merlot-Rut in den USA: Bis heute wird darüber gelacht. Der Film spielt in Kalifornien und ist wirklich unterhaltsam. Die zwei Schauspieler Paul Giamatti und Thomas Haden Church werfen nur so mit Sprüchen um sich. Ein Must-See.

Für Freunde. Und für all die, die gerne ihre Freunde piesaken und gerne mit ihnen Wein trinken.

Bottle Shock

Alan Rickman (unser geliebter Snape) porträtiert Stephen Spurrier, einen englischen Weinhändler, der das «Judgment of Paris», die berühmte Blindverkostung von 1976, bei der amerikanische Weine mit den besten französischen Weinen verglichen wurden, ins Leben gerufen hat. Diese Degustation geht in die Geschichte des Weins ein. Der Film ist eine Einheit für sich: Wunderschöne Bilder von Reben, Komik und eine turbulente Vater-Sohn-Beziehung.

Für alle Ladies: 2 Wörter. Chris Pine.

Für Kalifornien-Fans und alle, die gerne Hollywoodstreifen haben. Hier kommt ihr auf eure vollen Kosten.

Mondovino

«Mondovino», Dokumentarfilm, zeigt eine Trostlosigkeit in der Weinbranche auf, die auch überall sonst zu finden ist: Die Individualität wird zerschlagen, das Marketing ist der neue Imperialismus, den Menschen wird gefallen, was man ihnen sagt, und der Verkauf ist der einzige Massstab für das Gute. Kurz gesagt, argumentiert der Weinliebhaber Jonathan Nossiter, dass der moderne Weingeschmack von einer unheiligen Allianz unter Kontrolle gehalten wird, an der der mächtigste Weinproduzent, der allgegenwärtigste Weinberater und der einflussreichste Weinkritiker beteiligt sind.

Für alle, die Tiefgründigkeit suchen und schon ab und zu mal die Weinwelt hinterfragt haben.

Wine Country

Ein Weinfilm mit den besten Komikerinnen, die die USA bieten kann. Die Story ist wirklich nichts, aber diese Frauen werden euch zum Lachen bringen. Chaos, Ironie, Tränen und betrunkene Weingutbesuche... das Leben halt, einfach ein wenig überspitzt.

Für alle, die Saturday Night Live (SNL) lieben. Und/Oder gerne einen über den Durst trinken.

Sour Grapes

Ein Dokumentarfilm über den Auktionsmarkt für feine und rare Weine, in dessen Mittelpunkt ein Fälscher steht, der sich mit den Reichen und Mächtigen anfreundet und gefälschten Wein in Millionenhöhe über die führenden Auktionshäuser verkauft. Dieser Film wirft einen Blick auf die dunklen Seiten des Weinkaufs und -sammelns und zeigt die Geschichte von Rudy Kurniawan, einen der krassesten Betrüger in der Geschichte der Weinwelt.

Für alle Oceans Eleven und Money Heist Fans. Ihr werdet diesen Dokumentarfilm lieben.

Wine Calling

In den letzten zehn Jahren ging vor allem in .. die Post ab. Neue Winzer revolutionieren die Branche und erfinden Wein, den sie lieben: natürlich und ungeschminkt. Rock'nRoll und Rebellion in der Weinbranche. Ein aufregender Dokumentarfilm gespickt mit nackten traubenstapfenden Beinen, Räuschen und wahren Tatsachen.

Für angehende oder passionierte Naturweintrinker. Auch für alle die einen gewissen Kick in ihrem Alltag benötigen.

Red Obsession

Die Nachfrage übersteigt das Angebot für die Premiers Crus von Bordeaux bei weitem. Dieser aufwendige Dokumentarfilm beleuchtet, wie sich Chinas unerbittliches Streben nach Prestige-Abfüllungen auf diese Châteaux auswirkt. Der Dokumentarfilm wirft Licht auf eine Weinregion, die mehr als nur gutes Terroir hat. Geheimnisse und Geschichten werden aufgedeckt.

Für alle, die gerne Gänsehaut kriegen und sich für Wirschaft interessieren. Wein ist nicht nur ein Genussmittel.

Hier noch meine absoluten Lieblings-Weinclips für pure Unterhaltung:

I love Lucy Video: YouTube/Edvin.

Bringen Sie einen frischen Wein. Der jetzige Jahrgang! Video: YouTube/Patrick Crowe

Nie nicht hungrig. Video: YouTube/robotraum

This is white wine. Video: YouTube/Alex361

She wants wine. I don't have wine. Video: YouTube/Marta Gomes

Ein Flattern von nussigem Käse Video: YouTube/Fox Home Entertainment AU - Access All Areas

Auch die Mupptes mögen Wein Video: YouTube/sarahleeab

Cheers, eure Edvin

Madelyne Meyer Die Weinwelt kann extrem elitär und exklusiv sein. Darauf hat Madelyne Meyer aber gar keine Lust. Mit ihrem unkonventionellen Weinblog Edvin hat sich die Aargauer Weinexpertin in der Schweiz einen Namen gemacht. «Meine Leser mögen wohl meine selbstironische Art. Ich nehme mich und die Weinwelt nicht todernst, zolle dem Wein aber immer genügend Respekt».



Madelyne arbeitet in ihrem Familienbetrieb für Marketing & Kommunikation und schreibt noch für den Gault Millau Channel. Das Ganze rundete sie im September 2019 mit ihrem ersten Buch «Endlich Wein verstehen» ab.

Für watson schreibt Madelyne ab sofort regelmässig exklusiv in ihrem Blog.



Weitere Infos über Madelyne und Wein findest du hier:

Website

Instagram

Facebook

