Blogs

Edvin Uncorked

Welcher Wein passt zu welcher Grillade?



Bild: madelyne meyer

Edvin Uncorked

Grillen, chillen, Weinglas füllen!

Madelyne Meyer Madelyne Meyer Folge mir Entfolgen

Es ist Sonntag, 16.00 Uhr. Grillzangen klappern, Messer glänzen, Rauch liegt in der Luft. Fleisch wird ausgepackt, Marinade gemacht. Jetzt zischt nicht nur der Grill, sondern auch das Bier. Logisch, zur Grillrunde gehört Bier.

Laut einer Studie eines Schweizer Grosshändlers trinken 78% der Deutschschweizer Mineralwasser zur Grillade, 48% trinken Bier und 43% gönnen sich ein Süssgetränk (mehrere Antworten waren möglich). Immerhin trinken 54% der Westschweizer Wein zum Grillieren und im Tessin sind es 47%.

Was ist nur los mit uns Deutschschweizer?

Ohne den Bierbrauern zu nahe zu treten, denn ich trinke selber gerne ein, zwei Bier, aber wieso stellen wir unserer kulinarischen Horizonterweiterung zuliebe nicht mal ein paar Flaschen Wein auf den Gartentisch? Ja, ich weiss, ihr tut das auch schon, aber habt ihr eure Grillade auch schon mal auf Wein abgestimmt?

Falls ja, kannst du dich hiermit ein wenig inspirieren lassen. Falls nein, dann erwartet dich jetzt ein Gaumenschmaus der Extraklasse.

Pouletspiess: Pinot Noir

Coq au Vin ist der Inbegriff von Poulet und Pinot Noir. Wäre ja gelacht wenn Pouletspiesslis vom Grill nicht mit Pinot Noir passen würden. Bonus: Die Zubereitung dauert ca. 100 Stunden weniger lang.

Gefüllte Pilze: Cabernet Franc

Cabernet Franc ist ein wunderbar schmeichelnder Wein mit sanften Tanninen. Im Gegenteil zu seinem muskulösen Cousin besitzt Cabernet Franc von allem (Alkohol, Tannnine, Körper, Frucht) etwas weniger, was ihn sehr charmant macht. Kombiniert man ihn mit Cantadou gefüllten Champignons ist der crèmige Hochgenuss vollbracht.

Bild: Madelyne Meyer

Grillkäse: Chablis

Wir reden hier von Halloumikäse. Ja, der wunderbar salzige und leicht quietschende Käse aus Zypern. Dazu ein gekühlter Chablis und der Abend wirkt frischer als der Prinz von Bel Air.

bild: madelyne meyer

Cipollata: Cava

Cipollatas sind wie Haribo. Sie machen Kinder froh und die Eltern ebenso. Cava stimmt die Eltern noch froher. Wieso Cipollata mit Cava passt? Weil es für Stimmung sorgt und Fett und Bubbles einfach göttlich zusammen passen. Dafür gibt es einen Grund, denn die Kohlensäure im Cava reinigt die Zunge, so dass jeder weitere Biss Cipollata neu wahrgenommen werden kann. In seiner ganzen Fülle. Auch die Säure, die durch das Fett schneidet, ist eine Wohltat während der Völlerei.

Bild: Madelyne Meyer

Grillierte Aubergine: Touriga Nacional

Touriga Nacional ist ein dichter, voluminöser Rotwein aus Portugal, der so viel Kraft hat, dass er Deinem Gasgrill wahrscheinlich sämtliche Power liefern könnte. Kombiniere diesen Wein mit grillierten, leicht gesalzenen, in Öl getränkten Auberginen und Du wirst niederknien. Das tolle an Auberginen ist, dass sie sämtliche Gerbstoffe (das Austrocknende im Wein) absorbieren. Zudem verfügt Touriga Nacional meistens über herbale Aromen, was herrlich zur Aubergine passt.

Grillschnecke: Rioja

Was die Chorizo für Spanien ist, ist die Grillschnecke für die Schweiz: Immer da. Im Vergleich zu seinem spanischen Gspänli ist unser eidgenössischer Wurstring zwar weniger scharf, jedoch umso saftiger. Nur ein kräftiger Rioja kann diesem heftigen Schneck die Stirn bieten (Die Kombi Gerbstoffe/Tannine und Fett ist die goldene Regel).

Bild: Madelyne Meyer

Wurst: Bier

Machen wir uns nichts vor. Bier und Wurst ist nicht zu toppen. Sollte man auch nicht, denn der wahre Genuss liegt im Simplen. Also chills.

bild: madelyne meyer

Steak: Malbec

Der alte Klassiker: Malbec. Den Argentinier müssen wir nichts vormachen. Die Grillkönige der Welt mit ihrem Asado (Fleisch auf dem Metallgrill mit heisser Kohle) wissen, wie's läuft, denn sie grillieren nicht aus Lust, sondern aus einer tiefgründigeren Lebensphilosophie. Falls Du es ernst meinst mit dem Asado, darfst Du auf keinen Fall die Chimichurri-Marinade vergessen.

bild: madelyne meyer

Tofu: Säurearmer Weisswein

Um den Tofu nicht komplett zu «overpowern» empfehle ich einen runden, weichen, milderen Wein. Ein Viognier, Pinot Grigio oder Pinot Blanc passen wunderbar zum geschmeidigen Tofu.

Nun wünsche ich euch gutes Wetter, einen geputzten Grill und viel Vergnügen beim Kombinieren.

Cheers, eure Edvin

Madelyne Meyer Die Weinwelt kann extrem elitär und exklusiv sein. Darauf hat Madelyne Meyer aber gar keine Lust. Mit ihrem unkonventionellen Weinblog Edvin hat sich die Aargauer Weinexpertin in der Schweiz einen Namen gemacht. «Meine Leser mögen wohl meine selbstironische Art. Ich nehme mich und die Weinwelt nicht todernst, zolle dem Wein aber immer genügend Respekt».



Madelyne arbeitet in ihrem Familienbetrieb für Marketing & Kommunikation und schreibt noch für den Gault Millau Channel. Das Ganze rundete sie im September 2019 mit ihrem ersten Buch «Endlich Wein verstehen» ab.

Für watson schreibt Madelyne ab sofort regelmässig exklusiv in ihrem Blog.



Weitere Infos über Madelyne und Wein findest du hier:

Website

Instagram

Facebook

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Diese 33 Bilder zeigen: Glaube nie, was auf der Verpackung steht Corona-Lockdown: «F*ck dein Bananenbrot! Und dein Sch**sspuzzle!» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter