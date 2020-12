Blogs

4 weinbasierte Cocktails, mit denen du Weihnachten gut durchstehst



bild: Madelyne Meyer

4 weinbasierte Cocktails, mit denen du Weihnachten gut durchstehst



Liebe Weinfreunde und Weinfreundinnen

Weincocktails sind wieder einmal überall und das aus gutem Grund. So hübsch sie auch sind, so leicht und erfrischend sind sie auch, egal ob man sie für zwei oder 10 Personen (Betonung auf 10 Personen, cheers Corona) serviert. Schorlen und Spritzgetränke kann man perfekt in rauen Mengen zubereiten und eignen sich sowohl für festliche Anlässe als auch zur Unterhaltung. Es gibt Weincocktail-Rezepte für jede Jahreszeit, jeden Feiertag und jede Gelegenheit.

Ich stelle hier einige meiner Lieblingsrezepte für Weincocktails zusammen, die garantiert mehrheitsfähig sind, sodass niemand in deiner Familie an Empörung ein Härzchriesi bekommt.



Spätlese Campari Cocktail

Einer meiner absoluten Lieblingscocktails, da er erfrischend und zugleich ein wenig bitter ist. Dieser Weincocktail passt übrigens super zu Gerichten mit schwerer Sauce.

7,5 dl süsser Spätleseweisswein, wie z.B. Riesling

3,5 dl frischer Orangensaft

1 dl Campari

Eis und Zitrone zum Servieren

Mische in einem grossen Krug den Weisswein mit dem frischen Orangensaft und Campari. In den Kühlschrank stellen bis es gekühlt ist, etwa 2 Stunden. Gläser mit Eis füllen, den Cocktail über das Eis giessen und servieren.

Bild: pinterest

Bubbly Absinth Cocktail

Skandal am Heiligabend. Absinth! Zusammen mit einem Schaumwein beruhigen sich aber alle wieder, wortwörtlich.

Zitronen Peeling

4 Zitronen schälen (nur dir Schale, vermeide die weissen Weichteile der Zitrone)

180 g Zucker

Cocktail

45 g Zucker

3/4 TL gemahlener Zimt

1 Zitronenscheibe

3.5 cl Birnensaft

2.2 cl Absinth

4 Schlücke Orangen Bitters

1 dl Schaumwein

Schritt 1:

Entferne die Zitronenschalen mit einem Gemüseschäler. Lege die Schalen in einen luftdichten Behälter und füge den Zucker dazu; behalte Früchte für eine andere Verwendung auf. Behälter abdecken und schütteln. Bei Raumtemperatur an einem dunklen Ort 24 Stunden ruhen lassen. 1 Tasse Wasser mit Raumtemperatur hinzufügen und rühren bis sich der Zucker aufgelöst hat; die Schalen verwerfen.

Schritt 2:

Zucker und Zimt in einer kleinen Schüssel mischen und auf einen kleinen Teller leeren. Reibe die Zitronenscheibe über einen kleinen Abschnitt eines Weissweinglases und tauche diesen Teil in das Zimtzuckergemisch.

Schritt 3:

Kombiniere Birnensaft, Absinth, Bitters und 20 Gramm vom 24h Zuckerzitronengemisch in einen mit Eis gefüllten Cocktail-Shaker. Dann schütteln, bis die Aussenseite des Shakers frostig ist (etwa 30 Sekunden). Siebe das Gemisch zwei Mal ab, fülle das Glas ein Drittel voll und füge zwei Schlücke Schaumwein hinzu

Bild: shutterstock

Manhatten oder nöd

Nach einem unfreiwilligen Spaziergang mit der Familie im kalten, nassen Draussen gönnst du dir am besten ein Glas von diesem Wermuth-Cocktail. Ein Berocca Boost in alkoholischer Form:

3 cl Whiskey

6 cl Wermuth

2 Spritzer Angostura Bitters

Zutaten in einem grossen Glas mit Eis verrühren. In ein gekühltes Martini-Glas oder Cocktail-Coupé abseihen. Eine oder zwei Kirschen verleihen dem Ganzen noch einen Intellektuellen Touch.

Bild: shutterstock

Toskana Sauer

Das Tolle an diesem Cocktail ist, dass er wahnsinnig fancy aussieht und trotz seiner scheinbar schwierigen Herstellung recht einfach zusammenzustellen ist und nur wenig Vorbereitung erfordert. Hier liebe ich die perfekte Menge an Süsse, Bitterkeit und Hitze. Für 1 Drink brauchst du:



6 cl Whiskey oder Bourbon

3 cl frisch gepresster Zitronensaft

3 cl selbergemachten simpler Sirup

6 cl Wein aus der Toskana (wieso Toskana? Alle lieben Toskana)

Schritt 1:

Die Zubereitung des simplen Sirups ist schockierend einfach. Einfach Zucker und Wasser zu gleichen Teilen mischen und auf kleiner bis mittlerer Flamme kochen, bis sich der Zucker vollständig auflöst und ein ... eben ... einfacher Sirup entsteht.

Schritt 2:

Gib den Whiskey in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktail-Shaker. Ergänze mit dem Zitronensaft und dem Sirup. Alle Flüssigkeiten gut schütteln. Dadurch wird alles belüftet und aufgelockert und auch alle Aromen werden gründlich vermischt. Seihe den Cocktail in ein schönes Glas ab.

Schritt 3:

Fülle 6 cl Wein in ein Jigger (dieses metallische, zweiseitige Barmass-Kelch-Teil) oder 2 x 3 cl in ein Shotglas ein. Lege einen umgedrehten Löffel (Rücken nach oben) über die Flüssigkeit, dass er gerade so kanpp den Inhalt des Cocktailglases berührt. Giesse nun den Wein langsam aber glatt auf die Rückseite des Löffels. Abhängig von der Grösse deines Jiggers oder Shotglases musst du diesen Schritt zwei Mal machen. Hauptsache 6 cl Wein wird relativ zügig über den Cocktail gegossen.

Da der Wein weniger dicht ist als die zuckerhaltige Flüssigkeit darunter, wird er oben aufschwimmen und eine ganz schigge Doppelschicht bilden. Der Kontrast des tiefroten Weins mit der rauchigen Flüssigkeit am Boden ergibt ein optisch sehr ansprechendes Getränk. Grosses Bravo!

Bild: liquor.com

Somit wünsche ich euch ein besinnliches Besäufnis. Atmet durch, grosser Schluck und liebe Gruess, Madelyne

Madelyne Meyer Die Weinwelt kann extrem elitär und exklusiv sein. Darauf hat Madelyne Meyer aber gar keine Lust. Mit ihrem unkonventionellen Weinblog Edvin hat sich die Aargauer Weinexpertin in der Schweiz einen Namen gemacht. «Meine Leser mögen wohl meine selbstironische Art. Ich nehme mich und die Weinwelt nicht todernst, zolle dem Wein aber immer genügend Respekt».



Madelyne arbeitet in ihrem Familienbetrieb für Marketing & Kommunikation und schreibt noch für den Gault Millau Channel. Das Ganze rundete sie im September 2019 mit ihrem ersten Buch «Endlich Wein verstehen» ab.

Für watson schreibt Madelyne ab sofort regelmässig exklusiv in ihrem Blog.



Weitere Infos über Madelyne und Wein findest du hier:

Website

Instagram

Facebook

