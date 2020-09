Blogs

Wie wird ein Wein eigentlich zu einer Marke?

Liebe Weinfreunde und Weinfreundinnen

Um über Weinmarken zu reden, müssen wir zuerst «Marke» an und für sich definieren. Der Winzer – und Werbegenie – John Hegarty, bringt es auf den Punkt:

«Eine Marke ist die wertvollste Immobilie der Welt: die Ecke eines jemanden's Gehirns.»

Im besten Fall weckt ein die Marke – also ein Name, ein Symbol oder ein Bild – in unserem Gehirn eine positive, emotionale Resonanz.

Für Wein bedeutet dies, dass Marken nicht zwingend nur Massenprodukte sind, die international verkauft werden; sondern dass Marken auch feine Weine aus kleinster Produktion wie Domaine Romanée Conti aus dem Burgund (DRC) sowie ganze Appellationen wie Champagner umfassen können.

Grob gesagt lassen sich die Markenwein in drei Gruppen einteilen:

The Legends

Einige Weine erlangen ungewollt Markenstatus, wie den eben obenerwähnten DRC. Dieser Status kam nicht etwa durch das bewusste Handeln oder durch eine gestörte Guerilla-Werbeaktion des Weingutes zustande, sondern durch schiere Marktkräfte:

Lange Geschichte

Absurd hohe (konsequente) Qualität

Terroirbezogen

Kleine Mengen

Verrückte

Das Resultat:

Sammler drehen bezüglich diesen Weinen komplett durch.

The Movers & Shakers

Dann gibt es legendäre Winzer und Winzerinnen, die durch ihren einzigartigen Charakter oder ihre Arbeitsweise für Aufmerksamkeit sorgen. Diese machen zum Beispiel durch die untenstehenden Faktoren über sich reden:

Pionierarbeit in ihrer Region

Experimentierfreudigkeit

Naturnahe oder kosmische Philosophie

Originalität

Neue Ansätze

Qualitätsgetriebene Massarbeit

Die Faszination für diese Person, deren Weine und Weingüter ist dann fast ansteckend.

The Marketers

Und wieder anderen Weinen wird die Markenbildung als Teil einer vorgegebenen Marketingstrategie aufgedrängt. DU WIRST JETZT EINE MARKE – UND WENN NICHT CHLÖPFTS!

Schickes Design und aufwendige Verpackung

Schickes Design und aufwendige Verpackung Sponsoring von angesehenen Promis, Anlässen etc.

Paillettenverzierte Markt- bzw. Produkteinführen

Hochglanzpolierte Werbung und PR

Erhältlich in renommierten Restaurants und evt. nicht in deinem Lieblings-24h-Shop an der Langstrasse (bekannte Massenweine sind dann tatsächlich in jedem Laden erhältlich). Die Distribution spielt bei der Markenbildung eine sehr grosse Rolle

Wine & Dines, Master Classes, Degustationen an schicken Orten mit schicken Leuten (und Entscheidungsträger) und schickem Food

Super Ratings von angesehenen Männer oder Magazine

Du siehst: Die üblichen Marketingmassnahmen werden also durchaus auch für Weine eingesetzt.

Doch es gibt ein aber:

Im Unterschied zu Markenprodukten wie Sportkleidern, wird Weinmarken oft mit einem Nasenrümpfen begegnet:



«Ugh, so ein Markenwein. Den sieht man langsam überall.» *Augenverdreh*

Schade eigentlich. Denn Marken geben dem Menschen Verlässichkeit, Vertrauen und emotionale Verbindung zu einem Produkt. Der Nachteil ist aber oft, dass man aus Sicherheitsdenken und/oder Prestige immer die gleichen Weinen auswählt und so nichts neues entdeckt. Das kann für Langeweile sorgen. Einheitsbrei par excellence.

Deshalb – an alle, die sich auf eine, zwei oder drei Marken festgelegt haben:

Nämed de Finger use – und gähnd euch e Ruck.

Die Weinwelt hat so viel zu bieten.

Ich wünsche euch viel Spass beim Entkoppeln,

Madelyne

