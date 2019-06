Blogs

Money Matter

Altersvorsorge nach der Mutterschaftspause – so geht's



Bild: KEYSTONE

Money Matter

«Wie sorge ich nach der Mutterschaftspause fürs Alter vor?»

Francesca (34): «Ich arbeite nach meiner Mutterschaftspause derzeit wieder insgesamt 40 Prozent bei zwei Arbeitgebern. Wie sorge ich optimal für mein Alter vor?»

Elisabeth Rizzi / Comparis

Liebe Francesca

Teilzeitarbeit bewirkt in der Regel grundsätzlich eine Kürzung der Leistungen in der 1. Säule AHV: Denn nur bei einer lückenlosen Beitragsdauer und einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 85'320 Franken gibt es im Rentenalter die monatliche Maximalrente von 2370 Franken. Wichtig für Dich: Wer Kinder aufzieht oder sich um pflegebedürftige Verwandte kümmert, kann bei der AHV Erziehungs- bzw. Betreuungsgutschriften anrechnen lassen.

Prüfe überdies unbedingt, ob du während deiner Mutterschaftspause lückenlos AHV-Beiträge (mindestens 482 Franken) eingezahlt hast. Bei vorhandenen Lücken kannst du die fehlenden Beitragsjahre innerhalb von fünf Jahren nachzahlen.

Contentpartnerschaft mit Comparis.ch Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit Comparis.ch. Die Fragen in dieser Rubrik wurden dem Kundencenter von Comparis gestellt und von Experten beantwortet. Die Antworten werden als Ratgeber in dieser Rubrik veröffentlicht. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt. (red)

Koordinationsabzug: Versichere beide Stellen bei einer einzigen Pensionskasse

Bei unter 50 Prozent musst du auch bei der Pensionskasse einiges beachten: Arbeitgeber müssen Angestellte zum einen erst ab einem Jahreslohn von über 21'330 Franken in die 2. Säule (BVG) aufnehmen. Zum anderen reduzieren sich die BVG-Leistungen wegen des so genannten Koordinationsabzugs von gegenwärtig 24‘885 Franken bei reduzierten Arbeitspensen überproportional stark. Studiere deshalb genau die Pensionskassenreglemente deiner Arbeitgeber. Bei einigen Einrichtungen kann der Lohn des zweiten Arbeitgebers mitversichert werden. So fällt der Koordinationsabzug nur einmal an.

Schliesse die Vorsorgelücke in der 2. Säule später durch einen Einkauf

Eine allfällige Vorsorgelücke in der Pensionskasse lässt sich durch einen Einkauf schliessen. Der mögliche Einkaufsbetrag ist allerdings begrenzt und hängt vom aktuell versicherten Lohn ab. Nach einer Reduzierung des Arbeitspensums ist ein Einkauf in der Regel nicht mehr möglich. Doch du kannst diese Möglichkeit später nutzen, wenn du dein Arbeitspensum wieder erhöhst.

Maximalbeitrag in der 3. Säule ist unabhängig von der Lohnhöhe möglich

Falls möglich solltest du schliesslich selbst über die 3. Säule vorsorgen. Hier können Angestellte unabhängig von ihrem Lohn jährlich maximal 6826 Franken einzahlen. Die in die Säule 3a einbezahlten Beträge können vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden und bewirken somit eine Steuerersparnis. Aufgrund der steuerlichen Privilegierung dürfen Guthaben in der Säule 3a frühestens fünf Jahre vor der ordentlichen Pensionierung bezogen werden. Ein vorzeitiger Bezug ist nur in bestimmten Ausnahmefällen möglich.

Viele Grüsse von Comparis.ch

«Wo finde ich jetzt dieses internet.ch?» – Eltern und Technik Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

Abonniere unseren Newsletter