«Kann ich eine Hypothek zu denselben Konditionen übernehmen?»



Bild: shutterstock.com

«Kann ich die Hypothek meiner Eltern zu denselben Konditionen übernehmen?»

«Andreas (43): Meine Frau und ich wollen das Haus meiner Eltern kaufen. Das Haus hatte damals einen Kaufwert von 650'000 Franken. Es ist mit einer Hypothek von 450'000Franken belastet. Könnte ich die Hypothek zu den gleichen Konditionen weiterführen wie meine Eltern? Und wie sieht es mit den Rechten meines Bruders aus?»

Frédéric Papp / comparis

Lieber Andreas

Dir und deinem Bruder steht grundsätzlich die Hälfte des Eigenkapitals zu, das deine Eltern ins Haus gesteckt haben. Zum Eigenkapital addiert wird eine allfällige Werterhöhung der Liegenschaft.

Haben deine Eltern das Haus beispielsweise vor 20 Jahren gekauft und es gut im Schuss gehalten, hat es aktuell ziemlich sicher mehr wert. Läge der Verkehrswert heute beispielsweise um 200'000 Franken höher, wäre das Eigenkapital auf 400'000 Frankenangewachsen. Deinem Bruder stünden somit 200'000 Franken zu.

Du musst somit als erstes den aktuellen Verkehrswert der Liegenschaft ermitteln. Eure Hausbank oder unabhängige Immobilienexperten wissen hier Bescheid. Der tatsächliche Verkehrswert ist die Basis, um die benötigte Finanzierungssumme festzulegen.

Im oben skizzierten Beispiel müsstest du eine Hypothek über 650'000 Franken aufnehmen. Mit dem Kapital kannst du die bestehende Hypothek über 450'000 Franken übernehmen und deinem Bruder seinen Anteil über 200'000 Franken auszahlen.

Auf Belehnung und Tragbarkeit achten

Die Banken finanzieren selbstbewohntes Wohneigentum in der Regel nur bis 80 Prozent des Verkehrswerts. In unserem Beispiel würde das aufgehen: Du könntest die Hypothek also auf 650'000 Franken erhöhen, ohne weitere Eigenmittel einschiessen zu müssen.

Der Hypothekargeber prüft zudem, ob du und deine Frau über genügend Einkommen verfügt, um die Hypothek auch finanziell zu verkraften. Die Kosten der Liegenschaft dürfen üblicherweise nicht höher sein als ein Drittel des Bruttoeinkommens.

Noch ein Hinweis: Ihr müsst die bestehende Hypothek nicht in jedem Fall übernehmen. Bei einer Laufzeit der Hypothek von noch ein bis zwei Jahren lohnt es sich allenfalls, die Hypothek vorzeitig abzulösen und eine neue zu günstigeren Zinskonditionen abzuschliessen.

Die Richtzinsen für Festhypotheken liegen derzeit so tief wie noch nie. Unabhängige Hypothekenvermittler könnten allenfalls helfen, die für euch beste Hypothekarlösung zu finden. Grundsätzlich gilt aber in jedem Fall: Finanzierungen von Immobilien sind immer ohne Eile aufzugleisen.

Viele Grüsse von Comparis.ch

