«Steigt die Prämienverbilligung bei tiefer Franchise?»

«Kann ich mein Leasing-Auto vorzeitig gegen ein neues tauschen?»

Daniele (32): «Seit einem halben Jahr habe ich ein Leasing-Auto. Kann ich das Auto jetzt gegen ein neues tauschen? Oder muss ich das Leasing gemäss Vertrag beenden?»

Lieber Daniele

Ein Leasingvertrag endet grundsätzlich nach Ende der vereinbarten Zeit. In der Regel sind das zwischen 12 und 60 Monate. Autowechsel sind in privaten Leasingverträgen in der Regel nicht vorgesehen. Du kannst den Leasingvertrag jedoch gemäss Konsumkreditgesetz Art. 17 vorzeitig kündigen. Die Leasinggesellschaften können allerdings davon abweichende Regelungen treffen. Diese müssen im Vertrag festgehalten werden. Prüfe deshalb deinen Vertrag.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages …