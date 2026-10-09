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Worauf solltest du beim Kauf eines Occasions-E-Bikes achten?

Der Herbst ist eine gute Gelegenheit für E-Bike-Occasionen.
Der Herbst ist eine gute Gelegenheit für E-Bike-Occasionen.Bild: Shutterstock
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Worauf solltest du beim Kauf eines Occasions-E-Bikes achten?

Der Herbst ist eine gute Gelegenheit, nach einem gebrauchten E-Bike Ausschau zu halten. Auf dem Occasionsmarkt lassen sich attraktive Angebote finden. Anders als bei einem herkömmlichen Velo gibt es beim E-Bike einige zusätzliche Punkte zu beachten – insbesondere bei Akku und Motor.
09.10.2026, 14:0109.10.2026, 14:01
Mobilitätsteam TCS
Mobilitätsteam TCS

Wer sich Zeit für Prüfung, Probefahrt und die wichtigsten Abklärungen nimmt, kann auf dem Occasionsmarkt durchaus ein gutes E-Bike zu einem attraktiven Preis finden. Der Herbst bietet oft sehr gute Gelegenheiten, aber ein günstiger Kaufpreis allein macht noch kein gutes Angebot.

Nach einem Diagnosebericht fragen

Akku und Motor gehören zu den teuersten Komponenten eines E-Bikes. Ihr tatsächlicher Zustand lässt sich als Laie jedoch nur bedingt beurteilen. Ein Akku verliert mit zunehmendem Alter an Kapazität – auch dann, wenn das E-Bike wenig gefahren wird. Die durchschnittliche Lebensdauer eines E-Bike-Akkus liegt je nach Nutzung und Anforderungen bei etwa fünf bis sechs Jahren. Ein Ersatz kann auch mal mehrere Hundert bis über tausend Franken kosten. Deshalb ist beim Occasionskauf nicht nur der Kilometerstand, sondern auch das Alter des Akkus relevant.

Bei vielen E-Bike-Systemen kann ein Fachhändler den Zustand des Akkus genauer überprüfen. Es lassen sich beispielsweise Ladezyklen, Restkapazität und weitere Daten auslesen. Ein solcher Diagnosebericht schafft deutlich mehr Klarheit als eine reine Sichtprüfung.

Je nach E-Bike-System lassen sich beim Fachhändler auch Fehlermeldungen und weitere Daten zum Motor auslesen. Das kann Hinweise auf mögliche Probleme liefern, die bei einer kurzen Probefahrt nicht unbedingt auffallen.

Auch die Wartungshistorie des E-Bikes ist interessant. Rechnungen, Servicebelege oder ein Serviceheft können Hinweise darauf geben, ob das Velo regelmässig gewartet wurde.

Ersatzteile vor dem Kauf abklären

Aufgrund der schnellen technischen Entwicklung sind bestimmte Akkus, Motorenteile oder andere Komponenten nach einigen Jahren möglicherweise nur noch eingeschränkt verfügbar. Deshalb gilt: vor dem Kauf prüfen, ob für das konkrete Modell noch Ersatzteile erhältlich sind – und was diese kosten. Ein vermeintliches Schnäppchen kann sonst bei der nächsten grösseren Reparatur teuer werden.

Contentpartnerschaft mit TCS
Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit dem Touring Club Schweiz. Die Themen drehen sich rund um Mobilität, Freizeit und Reisen und basieren auf dem Fachwissen des internen Expertenteams des TCS. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Den allgemeinen Zustand kontrollieren und Probefahrt machen

Auch die klassischen Velokomponenten verdienen einen genauen Blick. Rost an Schrauben, Muttern oder der Kette kann beispielsweise darauf hindeuten, dass das E-Bike längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt war. Kette und Ritzel sollten sauber und gepflegt sein. Schau zudem bei Reifen, Bremsbelägen, Rädern und Rahmen auf Verschleiss oder Beschädigungen. Auffällige Kratzer und andere Spuren können Hinweise auf einen Sturz geben.

Vor dem Kauf solltest du das E-Bike unbedingt Probe fahren. Achte darauf, ob der Motor gleichmässig unterstützt, ungewöhnliche Geräusche macht oder die Unterstützung verzögert beziehungsweise ruckartig einsetzt.

Teste ausserdem die Bremsen mit mehreren Starts und Stopps und probiere unterschiedliche Unterstützungsstufen aus. Akku und Display sollten sich problemlos herausnehmen und wieder einsetzen lassen; Kontakte und Steckverbindungen sollten sauber und unbeschädigt sein.

Besonders wichtig ist die Reichweite: Idealerweise lässt sich das E-Bike über einen längeren Zeitraum beziehungsweise mit einer Akkuladung testen. So bekommst du einen Eindruck davon, ob die verbleibende Akkukapazität für deine typischen Strecken noch ausreicht.

Nicht nur testen, sondern auch dokumentieren

Beim Kauf von privat empfiehlt sich aufgrund der vergleichsweise hohen Beträge ein schriftlicher Kaufvertrag. Darin können etwa Modell, Kaufpreis, bekannte Mängel und mitverkauftes Zubehör festgehalten werden.

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