Sommer: Erwartung vs. Realität



Wie du den Sommer erwartet hast und wie er wirklich ist

Präsentiert von

Weisst du noch, wie du dich im Winter auf den Sommer gefreut hast? Nun, manche Dinge blendet man in der Vorfreude wohl einfach aus. Erwartungen vs. Realität, illustriert in sechs lustig-tragischen Grafiken.

Die liebe Badifigur

rafi hazera

Tram, Zug, Bus, Leid

rafi hazera

Gleich geht's weiter mit Erwartung vs. Realität, vorher ein kurzer Hinweis:

Und nun zurück zur Story ...

Dazu noch der Baulärm. LG!

rafi hazera / shutterstock

Endlich im Freien zusammen etwas trinken

rafi hazera

Wer braucht schon das Fegefeuer, wenn er Sommernächte haben kann

rafi hazera / shutterstock

Und zum Schluss natürlich noch die wirklichen Augenweiden des Sommers

rafi hazera / shutterstock

Rafi Hazera Rafi Hazera ist Grafiker, Comedian, Zürcher und das Herrchen des Zukkihundes. Rafi ist extrem schön. Und auch weise. Das ist Allgemeinwissen. Und er hat den Text für dieses Kästli natürlich nicht selber geschrieben. Wenn ihn jemand fragt, warum sein Blog auf watson «Hipsterlitheater» heisse, obwohl er gar nicht immer über Hipster blogge, dann lacht Rafi laut und sagt der Person, dass ihm ihre Meinung völlig schnurz sei und er manchmal auch an die S-Bahn-Türe lehne, obschon dies ausdrücklich nicht erwünscht wird. So ein ungehobelter Rowdy ist er nämlich.

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

