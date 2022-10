Emily National

Ich habe viel zu viel nackte Schweizerinnen gesehen

In der Schweiz ins Fitness zu gehen, ist einfach anders. Zuerst gibt es einen lockeren Umgang mit Nacktheit. Dann gibt es die schicke Sport-Bekleidung. Und diese Anglizismen ...

Ich gehe jetzt seit Jahren in Schweizer Fitnessstudios. Und ja, in jedem Land gibt es Fitness-Bros und Möchtegern-Influencerinnen. Aber es gibt ein paar Besonderheiten in der Schweiz, an die ich mich erst gewöhnen musste.

Das erzähle ich im Video:

Video: watson

Die Kanadierin Emily Engkent wohnt seit elf Jahren in der Schweiz. In ihren Videos erzählt sie, welche Schweizer Eigenheiten ihr aufgefallen sind und wie sie versucht, sich zu integrieren. Sie redet Deutsch und spielt Jass, aber hasst Fondue. (Sorry!)Du kannst ihr auch auf Twitter Instagram und TikTok folgen.

