Die Unterscheide zwischen der Politik in Kanada und in der Schweiz



Kanada vs. Schweiz: Wer hat die nervigste politische Werbung?

Obwohl ich keinen Schweizer Pass habe, werde auch ich diesen Monat wählen. Denn einen Tag nach der Schweiz wählt Kanada ein neues Parlament. Ich darf per Post teilnehmen. Momentan bin ich ganz froh, weit weg von Kanada zu wohnen. Denn so muss ich gerade kein kanadisches Fernsehen schauen ...

Falls es euch interessiert: Hier noch ein paar Fakten zur kanadischen Politik.

Kanada ist eine parlamentarische Demokratie mit einem Majorz-Wahlsystem. Das heisst, pro Wahlkreis wird lediglich ein Abgeordneter gewählt. Es gibt fünf nationale Parteien, die in jedem Wahlkreis antreten: People's Party of Canada, Conservatives, Liberals, New Democratic Party und Green Party. Historisch gesehen wechselten sich in Kanada bisher die Conservatives und die Liberals an der Macht ab. Der Bloc Québécois ist zwar ebenfalls mit mehreren Abgeordneten im Parlament vertreten. Die Partei tritt aber nur in Québec zur Wahl an.

Die Partei mit den meisten Sitzen im Parlament formt die Regierung und der Parteichef wird Premierminister. Wir haben keinen Präsidenten. Queen Elizabeth II ist immer noch unser Staatsoberhaupt. Sie wird vom Generalgouverneur vertreten, der die vom Parlament beschlossenen Gesetze im Namen der Queen offiziell unterzeichnet.

Umfrage Jetzt darfst du den kanadischen Premierminister wählen. Wen wählst du? Maxime Bernier – People's Party of Canada.

Andrew Scheer – Conservative Party.

Justin Trudeau – Liberal Party.

Jagmeet Singh – New Democratic Party.

Elizabeth May – Green Party.

Abstimmen 2 Maxime Bernier – People's Party of Canada. 0%

Andrew Scheer – Conservative Party. 0%

Justin Trudeau – Liberal Party. 0%

Jagmeet Singh – New Democratic Party. 0%

Elizabeth May – Green Party. 0%

