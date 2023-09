Video: watson

Emily National

Good News! Wir haben ein Zuhause für Helga gefunden!

Ich habe beim Schwingen ein Schweinchen gewonnen. Da ich leider keinen Bauernhof besitze, musste ich die watson-User bitten, mir bei der Suche nach einem Zuhause für das Tier zu helfen. Über 30 Menschen haben uns Tipps und Links geschickt. Aber die beste Lösung war die einfachste.

Danke an alle, die das Video geteilt haben, in dem ich schwinge – und ein Schwein gewinne. Nur dadurch hat es auch Aline erreicht. Sie ist eine junge Schwingerin aus der Meitli-Kategorie. Und sie hat am Schwingfest Helgas Schwester Peppa gewonnen.

Hier die Backstory: Emily National Hilfe! Ich habe ein Schweinchen beim Schwingen gewonnen

Aline hat uns geschrieben und gesagt, dass Helga mit Peppa auf einem schönen Bauernhof im Kanton Bern zusammenwohnen könnte. Das ist auch gut für Peppa, da Schweine in der Regel zu zweit glücklicher sind.

Und so haben wir Helga zu ihrer Schwester Peppa verfrachtet und die beiden besucht, um uns aus erster Hand zu überzeugen, dass es ihnen gut geht.

Aber schau selbst:

Video: watson

Die Kanadierin Emily Engkent wohnt seit zwolf Jahren in der Schweiz. In ihren Videos erzählt sie, welche Schweizer Eigenheiten ihr aufgefallen sind und wie sie versucht, sich zu integrieren. Sie redet Deutsch und spielt Jass, aber hasst Fondue. (Sorry!)Du kannst ihr auch auf Twitter Instagram und TikTok folgen.

Video: watson/Emily Engkent, Sina Alpiger, Aya Baalbaki

Video: watson/Emily Engkent

