Street Parade: Für die Toleranz gegenüber lauter Musik



Techno-Musik und Netzstrümpfe: Was wäre noch schweizerischer?

«Switzerland? That's that place where they dance half-naked in the streets to techno, right?» Das hast du sicher mal gehört, oder? Nicht? Wie wäre es, wenn die Street Parade zu den ultimativen Schweizer Klischees gehören würde ...

Video: watson/Emily Engkent

Umfrage Wie findest du die Street Parade? GEIL! PARTY! GEEEEEEEEEEIL!

Nur auszuhalten, wenn mann betrunken/betäubt ist.

Langweilig und kitschig. Ich überlasse dieses Schweizer Klischee den Eidgenossen.

Hier erkennt man, dass die Menschheit vom Affen abstammt.

Bernie Sanders.

So war es letztes Jahr: Video: watson/Emily Engkent

Bilder der 26. Street Parade:

