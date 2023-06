Drei Elektroautos und ein Elektroroller: Honda vergrössert seine Palette an Elektrofahrzeugen in Europa. Image: Honda

Watts on

Honda geht in die E-Offensive und erweitert sein Angebot

In den kommenden Monaten wird Honda insgesamt drei Automodelle anbieten, zwei davon bisher in unseren Breiten völlig unbekannt, sowie ein Zweirad, alle elektrisch. Parallel zu diesem Angebot testet Honda zwei Energiemanagement-Lösungen.

Jerome Marchon Folge mir

Mehr «Blogs»

Regelmässig haben sich viele von uns gefragt, warum das europäische Angebot von Honda so dürftig ist, wenn man sich die Vielfalt der Produktpaletten auf anderen Kontinenten ansieht. In dieser Hinsicht dürfte das Jahr 2023 mit dem Start dreier neuer Modelle Abhilfe schaffen: Es handelt sich um den ZR-V, einen SUV aus dem C-Segment, den e:Ny1 (sprich: e-new one), die vollelektrische Version des HR-V, und die sechste Generation des CR-V. Alle werden elektrisch sein und aus den chinesischen Werken der Marke kommen. Honda erreicht damit sein Ziel, in Europa eine Produktpalette an voll elektrifizierten Modellen anzubieten.

Volle Ladung Ambitionen

Als Erster landet diesen Sommer der ZR-V bei uns an. Mit dem regulären Klassenaufstieg des CR-V im Laufe der Zeit hatte Honda in diesem tragenden, wettbewerbsorientierten Segment keinen wirklichen Akteur mehr.

Hondas Neuankömmling ZR-V tritt im Segment der Kompakt-SUV an. Image: Honda

Entsprechend bedient er sich bei der Plattform und Mechanik der Civic Limousine, allerdings mit einer Bodenfreiheit von 20 cm. Unter der Motorhaube steckt der 2-Liter-Hybridantrieb e:HEV mit 184 PS und 315 Nm der Limousine. Honda verspricht uns ein dynamisches Fahrverhalten, das neue Massstäbe in der Kategorie setzen wird.

Elektrischer HR-V

War der Honda e, das erste vollelektrische Modell von Honda, eher ein Nischenprodukt, so wendet sich der e:Ny1 jetzt an eine Vielzahl von Interessenten.

Der Honda e:Ny1 ist der vollelektrische Zwilling des HR-V. Image: Honda

Im Aussehen ähnlich wie der HR-V, verfügt er über eine 68,8-kWh-Batterie, die in 45 Minuten von 10 auf 80 % aufgeladen werden kann, und eine WLTP-Reichweite von 412 km. Angetrieben wird er von einem 150-kW-Motor (204 PS) mit 310 Nm.

Das zentrale Display ist das Hauptinterface des e:Ny1. Image: Honda

Innen zeichnet sich der e:Ny1 durch ein Armaturenbrett aus, das mit einem 15,1-Zoll-Touchscreen als Mittelkonsole ausgestattet ist.

Der Sechste im Bunde

Im Segment darüber wird Honda Ende dieses Jahres die sechste Generation des Familien-SUV CR-V einführen. Grosszügiger, luxuriöser und technikaffiner wird er sich ohne Zweifel als ernst zu nehmende Alternative zu den etablierten Schwergewichten positionieren.

Luxuriöser und geräumiger: Den neuen CR-V gibt es auch als Plug-in-Hybrid. Image: Honda

Es werden zwei Antriebe angeboten: der 2-Liter-Hybridantrieb e:HEV mit 184 PS und ein Plug-in-Modell (e:PHEV), das bis zu 82 km Reichweite im vollelektrischen Modus bietet.

Premiere in Europa

Der Roller EM1e: ist das erste Elektrozweirad von Honda, das für die europäischen Märkte bestimmt ist. Er ebnet den Weg für neun weitere Modelle, die bis 2025 angekündigt werden. Hauptsächlich für junge Menschen in städtischer Umgebung bestimmt, ist er auf eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h beschränkt.

Der EM1e: (für«Electric Moped») ist ein Elektroroller für junge Leute. Image: Honda

Der im Hinterrad integrierte Motor wird vom austauschbaren Akku «Honda Mobile Power Pack e» gespeist, der etwa 40 km/h Reichweite bietet.

Intelligente Energieversorgung und Aufladung

Der seit 2021 in Grossbritannien bei Kunden-Eigentümern des kleinen Honda e getestete Service e:Progress programmiert den Zugang zu erneuerbaren Energien, indem er eine intelligente Ladestation mit einer dynamischen Strompreisgestaltung, einer angeschlossenen Lade-App und einer eventuellen heimischen Solaranlage kombiniert.

Die intelligente Ladestation des e:Progress-Programms berücksichtigt zahlreiche Parameter, etwa die Vorgaben des Nutzers (Abfahrts-/Ankunftszeit), aber auch die Wettervorhersage oder die Nachfrage im Stromnetz. Image: Honda

Das britische Pilotprojekt hat ergeben, dass die Kunden von Honda dank diesem System 500 bis 1000 Pfund Sterling einsparen konnten. Das Programm wird in Europa in den kommenden 12 Monaten ausgerollt und den Eigentümern des neuen e:Ny1 und CR-V e:PHEV offen stehen.

Im Rahmen des Projektes V2X Suisse nutzt Mobility Car Sharing eine Flotte Honda e. Image: Honda

Parallel dazu läuft das schweizerische Projekt V2X, das unter anderem Mobility Car-Sharing und Honda zusammenführt und eine Netzstabilisierungslösung mit einer Flotte an Elektrofahrzeugen untersucht, die nicht genutzt werden und ans Netz angeschlossen sind.

Über den Autor: bild: zvg