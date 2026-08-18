Wir haben den neuen DS getestet und sind begeistert

Ein neuer Name, dieselbe Nummer (7): der Nachfolger des Bestsellers DS. Bild: DS Automobiles

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Wir haben den neuen DS getestet und sind überzeugt

Mit der Umbenennung seines meistverkauften SUVs tut DS Automobiles mehr, als ihn einfach nur zu ersetzen. Der N 7 ändert sowohl seine Philosophie als auch sein Design. Er ist schlichter, harmonischer und vor allem am Steuer deutlich überzeugender – und behebt damit die meisten Mängel des früheren DS7. Eine willkommene Entwicklung, auch wenn noch nicht alles perfekt ist.

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Bestseller zu ersetzen, ist keine einfache Aufgabe. Bei DS ist das sogar eine ganz besondere Herausforderung. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2018 macht der DS7 den Grossteil des Umsatzes der Marke aus, die im vergangenen Juni das 13. Jahr ihres Bestehens gefeiert hat.

Der Nachfolger musste also die rund 200 000 Besitzer*innen des Vorgängermodells überzeugen und neue Kundschaft gewinnen, ohne sich dabei mit einem einfachen Facelift zu begnügen. Ist die Mission also erfüllt? Nach einem ersten Test in der Provence fällt die Antwort vielversprechend aus.

Mehr Schlichtheit oder weniger Barock?

Eine erste Entwicklung springt sofort ins Auge: Lange Zeit hatte man bei DS manchmal den Eindruck, dass sie es etwas übertreiben. Chrom in Hülle und Fülle, Details, Grafiken und verschnörkelte Verzierungen … Der Luxus à la française kam manchmal etwas pompös daher, was gelinde gesagt leicht irritierend wirkte.

Der N 7 sieht das alles komplett anders. Sein Stil hat mehr Ausstrahlung und ist sofort wiedererkennbar, ohne dabei arrogant zu werden. Die Lichtsignaturen sind nach wie vor spektakulär, während die klaren Linien der Karosserie ihm eine ganz eigene Persönlichkeit verleihen.

Schlichte Linienführung und selbstbewusste Ausstrahlung. bild: DS Automobiles

Thierry Métroz und seine Teams haben eine gelungene Strichführung hingelegt. bild: DS Automobiles

Vor allem widersteht der DS der Versuchung, am Heck und/oder am Bug eine horizontale Lichtleiste anzubringen – ein Merkmal, das bei modernen SUVs mittlerweile zum Standard geworden ist und fast schon altmodisch wirkt, so weit verbreitet ist es.

Mit seinem durchscheinenden Kühlergrill und der vertikalen Lichtsignatur hebt sich der DS N°7 deutlich und originell von seinen Mitbewerbern ab. bild: DS Automobiles

Die gleiche Vereinfachung findet sich auch im Innenraum wieder. Das DS-Universum ist nach wie vor vorhanden, aber nicht mehr ganz so überladen wie bei der Generation davor. Das Armaturenbrett, das auch im N 8 zu finden ist, wirkt weniger massiv, die Materialien sind hochwertig, und die Verarbeitung strahlt Seriosität aus.

Die Innenausstattung ist die gleiche wie im DS N 8. bild: DS Automobiles

Auch wenn die Beibehaltung einiger physischer Bedienelemente positiv zu bewerten ist, sollten diese allerdings doch etwas deutlicher gestaltet werden. bild: DS Automobiles

Die bewusst zurückhaltend gestalteten, horizontalen Bildschirme verhindern den «Fernseherwand»-Effekt, der heute in vielen Premium-Autos zu finden ist. Wir wissen auch zu schätzen, dass die physischen Bedienelemente beibehalten wurden, auch wenn einige Tasten in der Mittelkonsole ehrlich gesagt immer noch zu klein und nicht gerade selbsterklärend sind.

Das Wesentliche bleibt erhalten

Der Komfort bleibt natürlich eine der Prioritäten bei DS. Die Vordersitze – beheizbar, belüftet, mit Massagefunktion und je nach Ausführung sogar mit Nackenheizung – setzen Massstäbe in Sachen Komfort und Halt gleichermassen.

Die Sitze bieten hervorragenden Komfort und guten Halt. Bild: DS Automobiles

Auch im Fond bietet das Fahrzeug dank eines verlängerten Radstands mehr Platz, während der Kofferraum mit einem Fassungsvermögen von 560 bis 1570 Litern den Anforderungen einer Familie problemlos gerecht wird.

560 bis 1570 Liter Kofferraumvolumen. Bild: DS Automobiles

Aber der wirkliche Fortschritt liegt woanders. Während der DS7 durch seine weiche Federung glänzte (oder nervte, je nach Sichtweise), so dass er auf manchen Strassen geradezu zu schweben schien, findet der N°7 nun endlich eine wesentlich überzeugendere Balance.

Beim Fahrverhalten wiederum überzeugt der neue N°7 durch mehr Präzision und Agilität. Bild: DS Automobiles

Der Komfort bleibt ein Markenzeichen des Hauses, aber die Karosseriebewegungen sind deutlich besser unter Kontrolle, die Lenkung wirkt natürlicher, und die Vorderachse vermittelt endlich ein besseres Fahrgefühl.

Auch wenn das Lenkrad eher wie ein Schiffssteuerrad anmutet, verliert man deshalb nicht den Kontakt zur Strasse. Bild: DS Automobiles

Trotz über zwei Tonnen auf der Waage erweist sich dieser grosse SUV als präziser, ausgewogener und letztendlich viel angenehmer zu fahren als sein Vorgänger. Das ist wahrscheinlich der grösste Erfolg dieser neuen Generation.

Fokus auf Elektrofahrzeuge

Unser Testmodell, die Elektrovariante «Long Range» mit 245 PS und einer Batterie von 97,4 kWh, bietet ausreichende Fahrleistungen und vor allem eine Reichweite von bis zu 740 km nach WLTP. Das ist ziemlich vielversprechend, wenn man bedenkt, dass das Auto für Langstreckenfahrten konzipiert ist.

Beim Fahren werden Leistung und Drehmoment schrittweise auf die Vorderachse übertragen, um die Insass*innen nicht zu sehr durchzuschütteln.

Der DS N°7 ist wie geschaffen für lange Fahrten und verfügt je nach Version über eine elektrische Reichweite von 520 bis 740 km. Bild: DS Automobiles

Das Aufladen hinkt dagegen schon etwas hinterher. Aufgrund der 400-Volt-Architektur und einer Gleichstromleistung von 160 kW benötigt das Fahrzeug 27 Minuten, um die Batterie von 20 auf 80 % aufzuladen.

Das ist heute wirklich das absolute Minimum für diese Klasse, zumal sich die meisten der kürzlich auf den Markt gebrachten Premium-Konkurrenten für eine 800-Volt-Architektur entschieden haben, die blitzschnelle Ladezeiten ermöglicht.

Wie die anderen Elektrofahrzeuge der Stellantis-Gruppe kommt auch der DS N°7 beim Aufladen nicht richtig in Fahrt, da er nach wie vor über eine 400-Volt-Architektur verfügt. Bild: DS Automobiles

Die Produktpalette spiegelt diese Übergangsphase wider. DS setzt eindeutig auf Elektroantrieb mit drei Varianten mit 230, 245 und 350 PS, während sich das Angebot an Verbrennungsmotoren derzeit auf einen sehr bescheidenen Hybrid mit 145 PS beschränkt.

Eine eher begrenzte Auswahl, die überrascht, wenn man bedenkt, dass der DS7 bei seinen Plug-in-Hybrid-Varianten Leistungen von 225, 300 und 360 PS geboten hat.

Was die Verbrennungsmotoren betrifft, wird derzeit lediglich ein Hybrid-Antrieb mit 145 PS angeboten. Bild: DS Automobiles

Die Marke verspricht aber, dass in zwei Jahren ein neuer Hybrid-Antrieb mit rund 200 PS auf den Markt kommen wird. Eine Plug-in-Hybrid-Version mit 225 PS, wie sie die Cousins Peugeot 5008, Citroën C5 Aircross oder Opel Grandland bieten, scheint jedoch vorerst nicht auf dem Plan zu stehen. Eine erstaunliche Positionierung.

Derzeit sind im Katalog keine Plug-in-Hybrid-Antriebe vorgesehen. Bild: DS Automobiles

Erschwingliche Preise, aber Vorsicht bei den Optionen

Derweil erscheinen die Grundpreise attraktiv: ab 42 900.– Franken für den Hybrid, 51 900.– Franken für den Elektro-Pkw mit 230 PS, 59 900.– Franken für den Long Range mit 245 PS und 64 500.– Franken für den Long Range 4x4 mit 350 PS.

Allerdings muss man die Serien- und Sonderausstattung je nach gewählter Version genau vergleichen, da der Preis relativ schnell in die Höhe schiessen kann. Auch wenn man dabei durchaus in Versuchung kommt, mit den 80 000.– Franken für die limitierte Serie «La Première» mit 350 PS inklusive aller Extras zu flirten.

Ohne das DS-Rezept grundlegend zu verändern, passt der N 7 es hier und da an und macht es stimmiger. Er ist eleganter und im Fahrverhalten weniger übertrieben, was einem breiten Publikum gefällt. Dabei bewahrt er den Charme des DS7 und verzichtet gleichzeitig auf einen Grossteil seiner Exzesse. Was ihm noch fehlt, sind eine schnellere Aufladung, ein grösseres mechanisches Angebot und eine ausgefeiltere Technologie, um mit den besten Modellen des Segments mithalten zu können. Vor allem aber vermittelt DS den Eindruck, seinen Weg gefunden zu haben … mit einem zurückhaltenderen Auftritt.

Der neue DS N 7 hat zwar einen guten Start hingelegt, muss aber noch einige technologische Aspekte verbessern, um dem Premium-Quartett der Elektroautos – Audi Q6, Mercedes GLC, BMW iX3 und Volvo EX60 – wirklich Paroli bieten zu können. Bild: DS Automobiles

Jérôme Marchon ist ... ... seit seiner frühesten Kindheit ein leidenschaftlicher Auto-Fan. Seine berufliche Karriere begann er in der Finanzbranche, trug aber schon früh zum Aufbau eines Auto-Blogs bei – bis er schliesslich seinen eigenen Blog gründete. Sein weiterer Weg führte ihn in die Chefredaktion der «Revue Automobile». Seit 2018 ist er freiberuflich tätig und schreibt für verschiedene Auto- und allgemeine Print- und Digital-Medien in der Schweiz und im Ausland. Jérôme Marchon arbeitet auch als Übersetzer und Berater für redaktionelle Inhalte für Automobilveranstaltungen und Autohersteller.