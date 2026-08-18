Wir haben den neuen DS getestet und sind begeistert

Wir haben den neuen DS getestet und sind überzeugt
Bestseller zu ersetzen, ist keine einfache Aufgabe. Bei DS ist das sogar eine ganz besondere Herausforderung. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2018 macht der DS7 den Grossteil des Umsatzes der Marke aus, die im vergangenen Juni das 13. Jahr ihres Bestehens gefeiert hat.
Der Nachfolger musste also die rund 200 000 Besitzer*innen des Vorgängermodells überzeugen und neue Kundschaft gewinnen, ohne sich dabei mit einem einfachen Facelift zu begnügen. Ist die Mission also erfüllt? Nach einem ersten Test in der Provence fällt die Antwort vielversprechend aus.
Mehr Schlichtheit oder weniger Barock?
Eine erste Entwicklung springt sofort ins Auge: Lange Zeit hatte man bei DS manchmal den Eindruck, dass sie es etwas übertreiben. Chrom in Hülle und Fülle, Details, Grafiken und verschnörkelte Verzierungen … Der Luxus à la française kam manchmal etwas pompös daher, was gelinde gesagt leicht irritierend wirkte.
Der N 7 sieht das alles komplett anders. Sein Stil hat mehr Ausstrahlung und ist sofort wiedererkennbar, ohne dabei arrogant zu werden. Die Lichtsignaturen sind nach wie vor spektakulär, während die klaren Linien der Karosserie ihm eine ganz eigene Persönlichkeit verleihen.
Vor allem widersteht der DS der Versuchung, am Heck und/oder am Bug eine horizontale Lichtleiste anzubringen – ein Merkmal, das bei modernen SUVs mittlerweile zum Standard geworden ist und fast schon altmodisch wirkt, so weit verbreitet ist es.
Die gleiche Vereinfachung findet sich auch im Innenraum wieder. Das DS-Universum ist nach wie vor vorhanden, aber nicht mehr ganz so überladen wie bei der Generation davor. Das Armaturenbrett, das auch im N 8 zu finden ist, wirkt weniger massiv, die Materialien sind hochwertig, und die Verarbeitung strahlt Seriosität aus.
Die bewusst zurückhaltend gestalteten, horizontalen Bildschirme verhindern den «Fernseherwand»-Effekt, der heute in vielen Premium-Autos zu finden ist. Wir wissen auch zu schätzen, dass die physischen Bedienelemente beibehalten wurden, auch wenn einige Tasten in der Mittelkonsole ehrlich gesagt immer noch zu klein und nicht gerade selbsterklärend sind.
Das Wesentliche bleibt erhalten
Der Komfort bleibt natürlich eine der Prioritäten bei DS. Die Vordersitze – beheizbar, belüftet, mit Massagefunktion und je nach Ausführung sogar mit Nackenheizung – setzen Massstäbe in Sachen Komfort und Halt gleichermassen.
Auch im Fond bietet das Fahrzeug dank eines verlängerten Radstands mehr Platz, während der Kofferraum mit einem Fassungsvermögen von 560 bis 1570 Litern den Anforderungen einer Familie problemlos gerecht wird.
Aber der wirkliche Fortschritt liegt woanders. Während der DS7 durch seine weiche Federung glänzte (oder nervte, je nach Sichtweise), so dass er auf manchen Strassen geradezu zu schweben schien, findet der N°7 nun endlich eine wesentlich überzeugendere Balance.
Der Komfort bleibt ein Markenzeichen des Hauses, aber die Karosseriebewegungen sind deutlich besser unter Kontrolle, die Lenkung wirkt natürlicher, und die Vorderachse vermittelt endlich ein besseres Fahrgefühl.
Trotz über zwei Tonnen auf der Waage erweist sich dieser grosse SUV als präziser, ausgewogener und letztendlich viel angenehmer zu fahren als sein Vorgänger. Das ist wahrscheinlich der grösste Erfolg dieser neuen Generation.
Fokus auf Elektrofahrzeuge
Unser Testmodell, die Elektrovariante «Long Range» mit 245 PS und einer Batterie von 97,4 kWh, bietet ausreichende Fahrleistungen und vor allem eine Reichweite von bis zu 740 km nach WLTP. Das ist ziemlich vielversprechend, wenn man bedenkt, dass das Auto für Langstreckenfahrten konzipiert ist.
Beim Fahren werden Leistung und Drehmoment schrittweise auf die Vorderachse übertragen, um die Insass*innen nicht zu sehr durchzuschütteln.
Das Aufladen hinkt dagegen schon etwas hinterher. Aufgrund der 400-Volt-Architektur und einer Gleichstromleistung von 160 kW benötigt das Fahrzeug 27 Minuten, um die Batterie von 20 auf 80 % aufzuladen.
Das ist heute wirklich das absolute Minimum für diese Klasse, zumal sich die meisten der kürzlich auf den Markt gebrachten Premium-Konkurrenten für eine 800-Volt-Architektur entschieden haben, die blitzschnelle Ladezeiten ermöglicht.
Die Produktpalette spiegelt diese Übergangsphase wider. DS setzt eindeutig auf Elektroantrieb mit drei Varianten mit 230, 245 und 350 PS, während sich das Angebot an Verbrennungsmotoren derzeit auf einen sehr bescheidenen Hybrid mit 145 PS beschränkt.
Eine eher begrenzte Auswahl, die überrascht, wenn man bedenkt, dass der DS7 bei seinen Plug-in-Hybrid-Varianten Leistungen von 225, 300 und 360 PS geboten hat.
Die Marke verspricht aber, dass in zwei Jahren ein neuer Hybrid-Antrieb mit rund 200 PS auf den Markt kommen wird. Eine Plug-in-Hybrid-Version mit 225 PS, wie sie die Cousins Peugeot 5008, Citroën C5 Aircross oder Opel Grandland bieten, scheint jedoch vorerst nicht auf dem Plan zu stehen. Eine erstaunliche Positionierung.
Erschwingliche Preise, aber Vorsicht bei den Optionen
Derweil erscheinen die Grundpreise attraktiv: ab 42 900.– Franken für den Hybrid, 51 900.– Franken für den Elektro-Pkw mit 230 PS, 59 900.– Franken für den Long Range mit 245 PS und 64 500.– Franken für den Long Range 4x4 mit 350 PS.
Allerdings muss man die Serien- und Sonderausstattung je nach gewählter Version genau vergleichen, da der Preis relativ schnell in die Höhe schiessen kann. Auch wenn man dabei durchaus in Versuchung kommt, mit den 80 000.– Franken für die limitierte Serie «La Première» mit 350 PS inklusive aller Extras zu flirten.
Ohne das DS-Rezept grundlegend zu verändern, passt der N 7 es hier und da an und macht es stimmiger. Er ist eleganter und im Fahrverhalten weniger übertrieben, was einem breiten Publikum gefällt. Dabei bewahrt er den Charme des DS7 und verzichtet gleichzeitig auf einen Grossteil seiner Exzesse. Was ihm noch fehlt, sind eine schnellere Aufladung, ein grösseres mechanisches Angebot und eine ausgefeiltere Technologie, um mit den besten Modellen des Segments mithalten zu können. Vor allem aber vermittelt DS den Eindruck, seinen Weg gefunden zu haben … mit einem zurückhaltenderen Auftritt.