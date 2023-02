Bild: Shutterstock

5 Fragen und Antworten zum Thema Kündigung (+1 Extratipp)

Welche Rechte habe ich im Falle einer Entlassung? Kündigungen lassen immer wieder viele Fragen aufkommen – wir schauen uns die 5 häufigsten an. 🤓

Ich möchte meine Stelle kündigen. Wie muss ich das machen?

Ein Arbeitsverhältnis kann grundsätzlich mündlich gekündigt werden. Zu Beweiszwecken ist jedoch sinnvoll, die Kündigung schriftlich zu versenden, am besten mit einem eingeschriebenen Brief. Wichtig ist, dass die Kündigung vor Ende Monat bei deiner Arbeitgeberin ankommt. Deshalb empfehlen wir dir, die Kündigung spätestens bis am 25. des Monats abzusenden.

Welche Kündigungsfristen muss ich dabei beachten?

Wenn in deinem Arbeitsvertrag nichts Besonderes zu den Kündigungsfristen geregelt ist, gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Diese betragen:

7 Tage während der Probezeit

1 Monat im ersten Dienstjahr nach der Probezeit

2 Monate im zweiten bis neunten Dienstjahr

3 Monate ab dem zehnten Dienstjahr

Meine Arbeitgeberin hat mir gekündigt, weil ich lange krank war. Darf sie das?

Das hängt von zwei Punkten ab: einerseits von der Dauer deines Arbeitsverhältnisses und andererseits von der Dauer der Krankheit. Nach Ablauf der Probezeit bist du bei Krankheit (und anderer unverschuldeter Arbeitsverhinderung wie z.B. Unfall etc.) für eine bestimmte Zeit vor einer Kündigung geschützt (sog. Sperrfrist). Die Länge dieser Sperrfrist hängt von der Dauer deines Arbeitsverhältnisses ab:

Im ersten Dienstjahr dauert die Sperrfrist 30 Tage

Im zweiten bis zum fünften Dienstjahr 90 Tage

Ab dem sechsten Dienstjahr 180 Tage

Wird die Kündigung während dieser Sperrfrist ausgesprochen, ist sie nichtig (= ungültig).

Kann mir der Arbeitgeber einfach so kündigen?

In der Schweiz herrscht grundsätzlich Kündigungsfreiheit – das heisst, es kann dir jederzeit gekündigt werden, ohne dass besondere Gründe vorliegen müssen. Jedoch sieht das Gesetz Gründe vor, welche auf eine Missbräuchlichkeit der Kündigung hindeuten können.

Dazu gehören z.B. sogenannte «Rachekündigungen», die ausgesprochen wurden, weil du Ansprüche aus deinem Arbeitsverhältnis geltend gemacht hast oder auch sogenannte «Konfliktkündigung» aufgrund von Streitigkeiten am Arbeitsplatz, wenn der Arbeitgeber nicht alle zumutbaren Massnahmen zur Entschärfung des Konflikts getroffen hat, bevor er die Kündigung ausspricht.

Die gesetzliche Auflistung der Gründe, die auf eine Missbräuchlichkeit hindeuten, ist nicht abschliessend.

Wichtig ist, dass die Missbräuchlichkeit der Kündigung diese nicht ungeschehen macht. Du kannst aber eine Entschädigung einfordern. Dazu musst du bis zum Ende der Kündigungsfrist Einsprache gegen die Kündigung bei deiner Arbeitgeberin erheben. Am besten machst du das schriftlich. Anschliessend steht dir der Weg an die Schlichtungsbehörde offen. Dort bist du allerdings für die Missbräuchlichkeit beweispflichtig, was nicht immer ganz einfach ist.

Mir wurde gekündigt und ich wurde sofort freigestellt – was bedeutet das für mich?

Damit wurdest du bei weitergehender Lohnzahlung von der Arbeitsleistungspflicht befreit. Du bekommst weiterhin deinen Lohn, musst aber bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses nicht mehr arbeiten gehen. Normalerweise wird dies durch eine Freistellungsvereinbarung geregelt, welche weitere Punkte klärt.

Oft wird dies mit einer Auflösungsvereinbarung verwechselt. Letztere ist eine gemeinsame Auflösung, welche ebenfalls oft mit einer Freistellung verbunden wird, wobei du dort der Auflösung zustimmen musst. Lass dich dabei nicht unter Druck setzen. Grundsätzlich kannst du dir, bis zu drei Arbeitstage, für eine Antwort Zeit nehmen.

Normalerweise wird mit der Freistellung ein Restferienbezug angeordnet. Dabei gilt, dass die Freistellungszeit mindestens dreimal so lang sein muss, wie die Restferien, damit die Ferien kompensiert werden können. Für die Kompensation von Überstunden musst du deine Zustimmung geben, ansonsten müssen sie ausbezahlt werden.

Bei der Freistellung ist für dich von Vorteil, dass du in Ruhe eine neue Stelle finden kannst. Zudem darfst du (für gewöhnlich) bereits während der Freistellungsdauer eine neue Stelle antreten, musst dir aber den Lohn anrechnen lassen, sofern die alte Arbeitgeberin nicht darauf verzichtet.

Falls du während der Freistellung krank wirst, kommen die gesetzlichen Sperrfristen zur Anwendung, was dazu führt, dass sich die Kündigungsfrist verlängert. Deshalb solltest du in diesem Fall den Arbeitgeber umgehend über die Krankheit informieren.

Extratipp

Achtung: Falls du dich nach dem Arbeitsverhältnis beim RAV anmelden möchtest, musst du bei einem Verzicht auf die Verlängerung der Kündigungsfrist bzw. bei einem Verzicht auf deinen Lohn damit rechnen, dass vom RAV sogenannte Einstelltage verfügt werden. Deshalb solltest du allfällige Vereinbarungen, die du mit deiner Arbeitgeberin triffst, unbedingt professionell überprüfen lassen, bevor du ihnen zustimmst.