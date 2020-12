Coronavirus

Bundesrat

Bundesrat zu Corona Schweiz: Was du zur kommenden Sitzung wissen musst



Was du zur kommenden Corona-Bundesratssitzung wissen musst

Der Bundesrat sitzt am Freitag zusammen, um die drängendsten Probleme der Schweiz zu besprechen. Seit März gehört besonders die Corona-Pandemie dazu. Die zwei grössten Traktanden dürften diese Woche wohl das Skifahren und die Festtage sein. Vermutlich werden sich die Bundesräte auch über die Massnahmen der Nachbarländer unterhalten. Dort gelten bereits viel strengere Regeln.

Beim Nachbarland Deutschland gilt seit Dienstag eine Miniquarantäne. Treffen darf man sich nur noch zu fünft und nur mit Personen aus maximal zwei verschiedenen Haushalten. Skigebiete bleiben in diesem Jahr geschlossen. In Österreich bleiben Beizen und Hotels in den Skigebieten bis im neuen Jahr ebenfalls zu. Auch in Frankreich ist eine Öffnung der Bergbahnen ausgeschlossen. Erwarten die Schweizer Skigebiete nach massiver Kritik aus dem Ausland nun ebenfalls strengere Massnahmen?

Wegen dieser Frage blickt die Schweiz nun gespannt in Richtung Bundeshaus in Bern. Die Informationen, wann die Pressekonferenz stattfindet, was vielleicht besprochen wird und wo du sie live mitverfolgen kannst, findest du hier:

Wann findet die Pressekonferenz des Bundesrates statt?

Bild: sda

Die Bundesratssitzung findet jeweils am Morgen statt. Vor dem Mittag wird es sicher keine Medienkonferenz dazu geben. Je nach dem wie lange die Sitzung dauert, wird der Bundesrat erst später am Nachmittag vor die Medien treten. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass dies frühestens um 14 Uhr der Fall sein sollte. Eine offizielle Ankündigung gab es allerdings noch nicht.

Was wird an der heutigen Bundesratssitzung besprochen?

Der Bundesrat bespricht normalerweise mehrere Themen. Die zweite Coronavirus-Welle, in der sich die Schweiz gerade befindet, dürfte bei den Besprechungen zurzeit jedoch den grössten Platz einnehmen.

Welche Corona-Massnahmen wird der Bundesrat ergreifen?

Bild: gourmetburger.ch

In einem Verordnungsentwurf, der der «NZZ» vorliegt, geht hervor, dass die bereits geltenden Massnahmen bis kurz vor Weihnachten verschärft werden könnten. Betroffen von den Verschärfungen sind private Treffen, die Gastronomie, Bildungseinrichtungen sowie die Bergbahnen.

Private Treffen zu Hause mit 10 Personen sollen immer noch erlaubt sein, jedoch darf man sich nur noch mit Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Die Massnahmen sollte bis zum 23. Dezember 2020 gelten. Somit wären die Treffen an Weihnachten mit zehn Personen aus verschiedenen Haushalten wieder erlaubt. Auch eine Lockerung für die Silvesternacht soll angekündigt werden. Den Gastrobetrieben soll es an Neujahr erlaubt sein, bis um 1 Uhr morgen offen zu haben.

Weitere Verschärfungen soll es bei den Bildungseinrichtungen geben. Geplant ist ein Verbot des Präsenzunterrichts, ausgenommen sind allerdings Unterrichtsaktivitäten und Prüfungen. Der normale Schulunterricht soll davon nicht betroffen sein.

Bild: keystone

Bundesrat Alain Berset hat letzten Woche angekündigt, dass die Skiorte offen bleiben. Nun will er die Massnahmen auf der Skipiste aber verschärfen. Laut einem Bericht des «Tagesanzeigers» stehen den Skigebieten zwei Optionen zur Verfügung:

Option 1: Skigebiete lassen höchstens zwei Drittel der Anzahl Gäste des bestbesuchten Tages der vergangenen Saison zu.

Skigebiete lassen höchstens zwei Drittel der Anzahl Gäste des bestbesuchten Tages der vergangenen Saison zu. Option 2: Die Gästezahl wird auf 80 Prozent des Durchschnitts der Weihnachtsfeiertage in den letzten fünf Jahren begrenzt.

Weiter werden die Gondelplätze beschränkt und Warteräume vor Bahnen und Liften eingerichtet werden. Gastrobetriebe sollen keine Selbstbedienung anbieten dürfen und müssen bereits um 15 Uhr schliessen.

Soweit die Ausgangslage. Am Freitagnachmittag wird der Bundesrat die konkreten Änderungen der Corona-Bestimmungen verkünden.

Wo kann ich die Medienkonferenz live mitverfolgen?

Bild: keystone

Die Medienkonferenz des Bundesrates wird jeweils auf YouTube gestreamt. Du wirst also vor dem Start auf dieser Seite einen Link zum Livestream finden. Ausserdem wird watson die Pressekonferenz tickern. Die wichtigsten Punkte dazu findest du am Freitagnachmittag in unserem Liveticker.

(cst/leo)

