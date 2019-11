Corporate

Job bei den Medien: Wir suchen Praktikant/in für den Newsdesk von watson.ch



Wir suchen per März oder nach Vereinbarung eine/n

Newsdesk-Praktikant/in

Pensum: 100%

Dauer: 12 Monate

Jetzt fragst du dich vielleicht, was denn deine Aufgaben sein werden ... Nun denn:

Wann immer auf der Welt (oder ausserhalb) etwas Interessantes und/oder Relevantes passiert – du berichtest als Erste/r darüber. Du bearbeitest und verarbeitest nationale und internationale Agenturmeldungen, findest News über diverse Social-Media-Kanäle und weisst, was zu tun ist, wenn etwa eine spannende Polizeimeldung eintrifft. Du bringst aber auch eigene Ideen ein und setzt sie um – je kreativer und multimedialer desto besser. Natürlich wirst du bei deiner täglichen Arbeit von deinem Team beraten, gefördert und unterstützt. Du wirst nach diesem Jahr also theoretisch alles können, was eine gute Journalistin/ein guter Journalist können muss.

Wir bieten:

kompetente und lustige Kollegen, die dich fördern und fordern

ein dynamisches Start-up-Umfeld

spannende Perspektiven in einem wachsenden Unternehmen

einen Arbeitsort mitten in Zürich

einen fairen Lohn

Wenn du bei den folgenden Punkten überall vehement nickst, dann steht einem Kennenlernen nichts mehr im Weg:



Dein zweites Zuhause sind die Sozialen Medien.

Facebook benutzt du, auch wenn dir die Plattform langsam aber sicher auf den Sack geht.

Twitter hast du, weil du genau weisst, dass dort die News meistens am schnellsten verbreitet werden.

Du kannst schreiben.

Du hast schon Schreiberfahrung gesammelt und weisst gar nicht so recht, welche Textproben du uns zuschicken sollst.

Du kennst den Unterschied zwischen «dass» und «das», weil man das im Job einfach wissen muss.

Du könntest im Photoshop locker den Kopf von deinem neuen Chef auf einen T-Rex setzen und niemand würde einen Unterschied bemerken.

Immer noch am Nicken?

Dann schick uns deine Bewerbung mit Lebenslauf, Textproben und einer Liste mit Themen, die dich interessieren und über die du unbedingt mal schreiben willst, an jobs@watson.ch.

Mehr zu watson watson verursacht seit 2014 mächtig Wirbel in der Medienbranche. Mit rund 60 Mitarbeitenden schaffen wir ein News- und Unterhaltungsangebot für junge und urbane Menschen – 24 Stunden am Tag, 365 Tage pro Jahr. Wir bieten ein dynamisches Arbeitsumfeld mit einem jungen Team – und Freiräume, in denen sich Ideen entfalten können. Eigene Anregungen einbringen? Ja bitte!

