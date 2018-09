Corporate

watson sucht eine/n Praktikant/in Marketing 80-100%



Wir suchen per Januar 2019 oder nach Vereinbarung eine/n

Praktikant/in Marketing

Pensum: 80-100%

Dauer: 12 Monate

In dieser Funktion bist du direkt dem Marketing Manager unterstellt und leistest in folgenden Bereichen tatkräftige Unterstützung:

Abwickeln der Promotionen und Wettbewerbe unserer Werbekunden – von der Materialbeschaffung, hin zur Produktion bis zum Reporting

Grafisches Gestalten und Umsetzen von verschiedenen Werbemitteln und Vorlagen

Unterstützen des Campaign Managements beim Erstellen von Screenshots und Reportings von laufenden resp. beendeten Kampagnen unserer Werbekunden

Koordinieren und Umsetzen von Medienpartnerschaften und Gegengeschäften

Aufsetzen und Überwachen von Social-Media-Kampagnen

Mithilfe beim Planen und Durchführen von Events (interne Events wie auch Kundenanlässe)

Versenden von Give-Aways, Werbematerial und Gewinnertickets

Unterstützen des Marketing Manager bei klassischen Marketingaktivitäten

Du bringst mit

erste praktische oder theoretische Erfahrungen im Marketing

ein Talent für administrative Tätigkeiten

eine präzise und effiziente Arbeitsweise

Kreativität und ein Flair für grafische Arbeiten

sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil

gute Kenntnisse in Adobe InDesign

gute Kenntnisse der gesamten MS-Office-Palette

eine grosse Portion Eigeninitiative

Wir bieten

kompetente und umsetzungsstarke Kollegen, die dich fördern und fordern

ein dynamisches Umfeld

flache Hierarchien

Raum für eigene Ideen

flexible Arbeitszeiten

einen Arbeitsort mitten in Zürich

Freitagsbier

Los!

Wenn du dich angesprochen fühlst und du auch in hektischen Situationen den Überblick und die nötig Ruhe behältst, dann sende uns noch heute dein vollständiges Dossier inkl. Motivationsschreiben oder -video, in welchem du beschreibst, warum DU die richtige Person bist, an: jobs@watson.ch

Mehr zu watson watson verursacht seit 2014 mächtig Wirbel in der Medienbranche. Mit rund 60 Mitarbeitenden schaffen wir ein News- und Unterhaltungsangebot für junge und urbane Menschen – 24 Stunden am Tag, 365 Tage pro Jahr. Wir bieten ein dynamisches Arbeitsumfeld mit einem jungen Team – und Freiräume, in denen sich Ideen entfalten können. Eigene Anregungen einbringen? Ja bitte!

Unsere Geschichte als Video Clip Video: YouTube/watson

