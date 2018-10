Datenschutzerklärung

Ergänzend zu unserer Datenschutzerklärung halten wir Folgendes fest:



Wir legen grossen Wert auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Bewerberinnen und Bewerber, halten uns an die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen und ergreifen die notwendigen Massnahmen zum Schutz deiner Daten.



Die für die Verarbeitung Verantwortlichen erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von dir zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn du entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail, an uns übermittelst.



Wenn du aufgrund deiner Bewerbung eine Stelle bei uns antrittst, werden deine persönlichen Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert.



Bei einem ablehnenden Bescheid werden deine Angaben nach Bekanntgabe des Entscheids noch 120 Tage gespeichert. Danach werden deine Bewerbungsunterlagen gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen von uns entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).



Sollten wir eine Möglichkeit sehen, dir zu einem späteren Zeitpunkt eine Stelle anzubieten, die deinen beruflichen Qualifikationen entsprechen, werden wir dich per E-Mail anfragen, ob wir deine Daten in unseren Talentpool aufnehmen dürfen. Erklärst du dich damit einverstanden, bleiben deine Angaben grundsätzlich während 24 Monaten gespeichert. Danach werden sie von uns gelöscht. Selbstverständlich kannst du deine Daten im Talentpool auch früher löschen lassen. Dazu kannst du via jobs@watson.ch mit uns Kontakt aufnehmen.