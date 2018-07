Mehr zu watson

watson verursacht seit 2014 mächtig Wirbel in der Medienbranche. Mit rund 60 Mitarbeitenden schaffen wir ein News- und Unterhaltungsangebot für junge und urbane Menschen – 24 Stunden am Tag, 365 Tage pro Jahr. Wir bieten ein dynamisches Arbeitsumfeld mit einem jungen Team – und Freiräume, in denen sich Ideen entfalten können. Eigene Anregungen einbringen? Ja bitte!