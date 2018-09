Deutschland

Luftfahrt

Heissluftballon verfängt sich in Strommast



Bild: screenshot twitter/Andreas_Wegener

Haarscharf an einer Katastrophe vorbei: Heissluftballon verfängt sich in Strommast

In der Nähe der Ruhrgebietsstadt Bottrop in Deutschland hat sich ein Heissluftballon in einem Strommast verfangen. Der Ballon mit sechs Menschen an Bord sei am Sonntag zwischen der Autobahn A42 und einer Bahnlinie in den Strommast geraten, sagte ein Sprecher der Polizei Bottrop am Abend.

#Bottrop +++ Höhenretter der Feuerwehr haben den Korb jetzt erreicht, sprechen mit den Verunglückten. Alle sechs Insassen sind unverletzt, so die Feuerwehr. pic.twitter.com/rpUlcv7pZi — Andreas Wegener (@Andreas_Wegener) 30. September 2018

Für den Rettungseinsatz sei zunächst der Strom abgeschaltet worden. Die Passagiere und der Ballonführer konnten erst am späten Sonntagabend aus ihrer prekären Lage gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Sie seien zur Untersuchung in ein Spital gebracht worden. Sichtbare Verletzungen habe es aber nicht gegeben, sagte ein Sprecher.

#Bottrop +++ Warum landete der Ballon im Strommasten. Olaf K. (72) vom Ballon-Unternehmen erklärt, was passiert ist. pic.twitter.com/1vnu2yAvvY — Andreas Wegener (@Andreas_Wegener) 30. September 2018

Die Rettung gestaltete sich aufwändig: Ein Helikopter sorgte in der Dunkelheit mit starken Leuchten für Licht, während die Rettungskräfte vom Boden Leitern in die Höhe schoben. Nach und nach wurden die Ballonfahrer zum Boden gebracht.

Nach Polizeiangaben befand sich der Strommast nur zehn Meter von einer Bahnlinie entfernt und rund hundert Meter Luftlinie von der Autobahn A42. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) beteiligt. (sda/afp)

Aktuelle Polizeibilder:

Halsbrecherische Szenen aus dem Schweizer Strassenalltag: Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Daily Newsletter