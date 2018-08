«Mister Hitparade» Dieter Thomas Heck ist gestorben

Gebäude beim HB Zürich nach Grossbrand einsturzgefährdet ++ Gelände grossräumig evakuiert

Neben dem Zürcher Hauptbahnhof ist am frühen Samstagmorgen ein Geschäftsgebäude in Brand geraten. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach. Im Gebäude kam es zu zwei heftigen Explosionen. Mindestens ein Trümmerteil wurde rund 200 Meter durch die Luft geschleudert, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Innert kurzer Zeit gingen bei der Polizei über 50 Notrufe ein.

Auf Fotos und Videos der watson-Reporterin vor Ort ist zu sehen, wie meterhohe Flammen aus dem Dach des mehrstöckigen …