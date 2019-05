Digital

Jetzt wird's eng für Pöstler – dieser Roboter liefert Pakete an die Haustür



Der Auto-Konzern Ford hat einen neuen Liefer-Roboter vorgestellt, für den Treppen kein Hindernis mehr sind. Er soll den Job von menschlichen Paketträgern übernehmen. Auch Fahrer werden in diesem Szenario überflüssig.

Zugegeben, er ist nicht gerade der schnellste. Aber der Gang wirkt einigermassen sicher. Der neue Liefer-Roboter von Ford bewegt sich anders als viele seiner Kollegen nicht auf Rädern, sondern auf mechanischen Beinen. Dadurch kann er auch Treppen überwinden und Pakete direkt vor dem Hauseingang ablegen.

Ford will den Roboter namens «Digit» im Laderaum seiner selbstfahrenden Transporter von Haus zu Haus bringen und so einen vollautomatischen Paket-Lieferdienst erschaffen. Ein Promo-Video zeigt, wie der Roboter an einer Schiene ausgefahren wird, aus dem Wagen klettert und einem liegen gebliebenen Tretroller ausweicht.

Ford machte noch keine Angaben, wann und wo das System eingesetzt werden soll.

Der Autobauer experimentiert bereits seit einer Zeit mit autonomen Liefertaxis, die beispielsweise Pizza auslieferten. Um die Ware in Empfang zu nehmen, mussten die Kunden aber ihr Haus verlassen und sie beim Wagen abholen. «Digit» soll ihnen künftig entgegen kommen. Der Roboter wurde von Agility Robotics erschaffen.

Immer mehr Menschen kaufen im Internet ein und lassen sich die Waren nach Hause liefern. Der Online-Shopping-Boom bringt die traditionellen Lieferdienste vor allem zu Stosszeiten aber regelmässig an ihre Kapazitätsgrenze. Die Arbeit der Fahrer und Paketträger gilt als extrem hart und stressig.

